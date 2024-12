Michael van Gerwen: Mindenki tudja, hogy nehéz évem volt

Korábban Van Gerwentől is hangzatos nyilatkozatokat szokhattunk meg, bár éveken át, amikor hangsúlyozta, hogy ő képes a legjobb játékra a mezőnyből, valójában őszinte volt.

Michael van Gerwen 2014-ben, 2017-ben és 2019-ben is a papírformát érvényesítette, amikor világbajnok lett. Most először kipróbálná a meglepetésgyőztes szerepét is.