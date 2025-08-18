Brutálisan szétverték a MÁV egyik új emeletes vonatát, Lázár János kemény büntetést ígér + fotók

„Alkohol, drog vagy a MÁV elleni, folyamatos hergelés? Mindegy, minek a hatása alatt tette: a rendőrség elkapja és bűnhődni fog!” – reagált közösségi oldalán Lázár János arra, hogy tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát.

A MÁV Facebook-bejegyzésében azt írta, ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztaltak: legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt az állomás peronján megrongáltak egy esőbeállót is.

Mint írták, az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból, így a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot.

„Minden KISS motorvonaton fedélzeti kamera működik, az újszászi állomáson pedig ugyancsak kamerarendszer van kiépítve. Feljelentést tettünk, a rendőrség keresi az elkövetőt” – közölték.