Brutálisan szétverték a MÁV egyik új emeletes vonatát, Lázár János kemény büntetést ígér + fotók

Több mint ötvenmillió forint értékű kárt okozott egy vandál egy KISS motorvonaton – hívta fel a figyelmet a MÁV. Mint írták, a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot. Lázár János komoly büntetést ígért.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 16:42
„Alkohol, drog vagy a MÁV elleni, folyamatos hergelés? Mindegy, minek a hatása alatt tette: a rendőrség elkapja és bűnhődni fog!” – reagált közösségi oldalán Lázár János arra, hogy tegnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát. 

A MÁV Facebook-bejegyzésében azt írta, ilyen mértékű rombolást eddig nem tapasztaltak: legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt az állomás peronján megrongáltak egy esőbeállót is. 

Mint írták, az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból, így a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot. 

„Minden KISS motorvonaton fedélzeti kamera működik, az újszászi állomáson pedig ugyancsak kamerarendszer van kiépítve. Feljelentést tettünk, a rendőrség keresi az elkövetőt” – közölték.

Borítókép: A szétvert KISS motorvonat (Forrás: Facebook)

