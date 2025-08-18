Már a digitális polgári köröket is lemásolják

Hamis digitális polgári kör (dpk) tűnt fel a közösségi médiában. A nem hivatalos csoport az egyik budapesti kerület gyanútlan felhasználóival igyekszik elhitetni, hogy ez a csoport hivatalos és valóban a kerületi dpk-hoz tartozik. Minderre a hamis csoport alkotója a hivatalos dpk-arculatot használja. Az átverésre Gyurákovics Andrea a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Néhányan kinevették a digitális polgári körök kezdeményezést – aztán mit ad Isten, máris elkezdték majmolni

– hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP ferencvárosi frakcióvezetője. Majd rámutatott: „most éppen egy »ferencvárosi változat« bukkant fel… de vigyázat: ez nem közösség, csak majomkodás”. Az igazi értékek, az igazi közösség nálunk van, ne dőljön be senki az utánzatnak – tette hozzá.