Már a digitális polgári köröket is lemásolják

Először kinevették, most mégis inkább „majmolják”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 16:46
Hamis digitális polgári kör (dpk) tűnt fel a közösségi médiában. A nem hivatalos csoport az egyik budapesti kerület gyanútlan felhasználóival igyekszik elhitetni, hogy ez a csoport hivatalos és valóban a kerületi dpk-hoz tartozik. Minderre a hamis csoport alkotója a hivatalos dpk-arculatot használja. Az átverésre Gyurákovics Andrea a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet.

Néhányan kinevették a digitális polgári körök kezdeményezést – aztán mit ad Isten, máris elkezdték majmolni

– hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP ferencvárosi frakcióvezetője. Majd rámutatott: „most éppen egy »ferencvárosi változat« bukkant fel… de vigyázat: ez nem közösség, csak majomkodás”. Az igazi értékek, az igazi közösség nálunk van, ne dőljön be senki az utánzatnak – tette hozzá.

