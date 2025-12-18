Megható, ahogy a Hertha-szurkolók Dárdai Pálról írnak

Budapesten csütörtökön délután jelentették be hivatalosan , hogy 2026 januárjától Dárdai Pál az Újpest FC sportigazgatója lesz. Nem sokkal a bejelentés után a berlini klub, azaz a Hertha BSC is közzétette saját közleményét, amelyben elköszöntek a magyar szakembertől.

Dárdai Pál itt még a Hertha BSC edzőjeként

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A Hertha BSC szurkolói hálásak és nem felejtenek el semmit

Nem sokkal később a Hertha BSC Facebook-oldalán is megjelent a klub hivatalos közleménye. Amint az várható volt, a drukkerek sem maradtak tétlenek, azonnal sorjázni kezdtek a kommentek. Ezeknek a hozzászólásoknak a hangvétele egészen megható, egy-egy negatív komment érkezett csak a hír alá.

Szinte az összes kommentelő kiemeli, hogy Dárdai Pál akár játékosként, akár edzőként mindig is hűséges maradt a berlini csapathoz. Soha nem hagyta el a berlinieket, pedig volt jó néhány ajánlata.

Ugyanakkor a drukkerek egy része emlékeztetett arra, hogy a Hertha nem mindig bánt úgy a magyarral, ahogyan azt ő megérdemelte volna.

A hozzászólások emlékeztetnek arra, hogy Dárdai mennyire nagyszerű játékos és edző volt. Néhányan sajnálkozásukat fejezték ki, mert szerintük Dárdainak még mindig a berlini csapat kispadján lenne a helye. Azt is elismerik, hogy a Dárdai Pál vezette Hertha nem mindig játszott látványos játékot, de az edző tudta, mi vezethet sikerre Berlinben. Olyan sikerekre, amelyek után ma csak vágyakoznak a német fővárosban. Volt olyan vicces komment, amely azt írta, hogy Dárdai fél év múlva úgyis visszatér és edzője lesz a Herthának. Néhányan azt nehezményezik, hogy a Herthának mindenképp meg kellett volna tartania a magyar szakembert.