Hertha BSCszurkolókDárdai Pál

Megható, ahogy a Hertha-szurkolók Dárdai Pálról írnak

Magyar szemnek és a magyar futballvalóságon nevelkedett embereknek egészen szokatlan az a hangnem, amelyet a Hertha BSC drukkerei a klub közösségimédia-oldalán megütnek azok után, hogy Dárdai Pál távozik Berlinből. A Hertha BSC szurkolói hálásak és semmit sem felejtenek el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 17:48
Hertha BSC
Dárdai Páltól sok-sok Hertha szurkoló köszönt el Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Budapesten csütörtökön délután jelentették be hivatalosan , hogy 2026 januárjától Dárdai Pál az Újpest FC sportigazgatója lesz. Nem sokkal a bejelentés után a berlini klub, azaz a Hertha BSC is közzétette saját közleményét, amelyben elköszöntek a magyar szakembertől.

Hertha BSC
Dárdai Pál itt még a Hertha BSC edzőjeként
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A Hertha BSC szurkolói hálásak és nem felejtenek el semmit

Nem sokkal később a Hertha BSC Facebook-oldalán is megjelent a klub hivatalos közleménye. Amint az várható volt, a drukkerek sem maradtak tétlenek, azonnal sorjázni kezdtek a kommentek. Ezeknek a hozzászólásoknak a hangvétele egészen megható, egy-egy negatív komment érkezett csak a hír alá.

Szinte az összes kommentelő kiemeli, hogy Dárdai Pál akár játékosként, akár edzőként mindig is hűséges maradt a berlini csapathoz. Soha nem hagyta el a berlinieket, pedig volt jó néhány ajánlata. 

Ugyanakkor a drukkerek egy része emlékeztetett arra, hogy a Hertha nem mindig bánt úgy a magyarral, ahogyan azt ő megérdemelte volna.

A hozzászólások emlékeztetnek arra, hogy Dárdai mennyire nagyszerű játékos és edző volt. Néhányan sajnálkozásukat fejezték ki, mert szerintük Dárdainak még mindig a berlini csapat kispadján lenne a helye. Azt is elismerik, hogy a Dárdai Pál vezette Hertha nem mindig játszott látványos játékot, de az edző tudta, mi vezethet sikerre Berlinben. Olyan sikerekre, amelyek után ma csak vágyakoznak a német fővárosban. Volt olyan vicces komment, amely azt írta, hogy Dárdai fél év múlva úgyis visszatér és edzője lesz a Herthának. Néhányan azt nehezményezik, hogy a Herthának mindenképp meg kellett volna tartania a magyar szakembert.

 

