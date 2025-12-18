A Hertha Berlin elköszönt Dárdai Páltól

A közlemény első részében megírták, hogy 2026 januárjától Dárdai Pál átveszi az Újpest szakmai vezetését és sportigazgatóként folytatja.

Dárdai Pál itt még a Hertha edzőjeként

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Dárdai Pál: aki Berlinben maradandót alkotott

A kiadott állásfoglalás szerint Dárdainak ezzel befejeződik berlini munkája, az elmúlt időszakban a Hertha márkanagyköveteként és játékosmegfigyelőjeként dolgozott. „Hertha-szurkoló vagyok és mindig is az maradok; ez a klub a családom.

Olyan sok csodálatos emlék fűződik a Hertha BSC-hez, amely szinte megszámlálhatatlan, ezért minden jót kívánok a klubnak

– magyarázta Dárdai.

„Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét kivívta azzal, amit előbb játékosként, majd edzőként tett Berlinben. Sok sikert kívánunk neki új szerepkörében” – hangsúlyozta Peter Görlich ügyvezető igazgató.