Dárdai PálsportigazgatóÚjpest FC

A Hertha Berlin elköszönt Dárdai Páltól

Azok után, hogy csütörtökön délután Újpesten hivatalosan is bejelentették az új sportigazgató, Dárdai Pál érkezését, Berlinben is elköszöntek tőle. Dárdai Pál neve örökké összefonódik a jelenleg másodosztályú német csapattal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 17:20
Dárdai Pál
Dárdai Pál lecserélheti sapkáját, már nem a Hertha alkalmazottja Fotó: FRISO GENTSCH Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közlemény első részében megírták, hogy 2026 januárjától Dárdai Pál átveszi az Újpest szakmai vezetését és sportigazgatóként folytatja.

Dárdai Pál
Dárdai Pál itt még a Hertha edzőjeként
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Dárdai Pál: aki Berlinben maradandót alkotott

A kiadott állásfoglalás szerint Dárdainak ezzel befejeződik berlini munkája, az elmúlt időszakban a Hertha márkanagyköveteként és játékosmegfigyelőjeként dolgozott. „Hertha-szurkoló vagyok és mindig is az maradok; ez a klub a családom. 

Olyan sok csodálatos emlék fűződik a Hertha BSC-hez, amely szinte megszámlálhatatlan, ezért minden jót kívánok a klubnak

– magyarázta Dárdai.

„Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét kivívta azzal, amit előbb játékosként, majd edzőként tett Berlinben. Sok sikert kívánunk neki új szerepkörében” – hangsúlyozta Peter Görlich ügyvezető igazgató.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.