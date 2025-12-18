A Hertha Berlin elköszönt Dárdai Páltól

A közlemény első részében megírták, hogy 2026 januárjától Dárdai Pál átveszi az Újpest szakmai vezetését és sportigazgatóként folytatja.
Dárdai Pál: aki Berlinben maradandót alkotott
A kiadott állásfoglalás szerint Dárdainak ezzel befejeződik berlini munkája, az elmúlt időszakban a Hertha márkanagyköveteként és játékosmegfigyelőjeként dolgozott. „Hertha-szurkoló vagyok és mindig is az maradok; ez a klub a családom.
Olyan sok csodálatos emlék fűződik a Hertha BSC-hez, amely szinte megszámlálhatatlan, ezért minden jót kívánok a klubnak
– magyarázta Dárdai.
„Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét kivívta azzal, amit előbb játékosként, majd edzőként tett Berlinben. Sok sikert kívánunk neki új szerepkörében” – hangsúlyozta Peter Görlich ügyvezető igazgató.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!