Csúcstechnológiai ellátáshoz jutnak a magyar betegek

A magyar tüdőtranszplantációs program elindításának tizedik évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget. Az eseményen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta: az Országos Onkológiai Intézet, a Semmelweis Egyetem és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet együttműködésében egy nemzetközi mellkassebészeti képzőközpont működése indult el Magyarországon, ami posztgraduális képzésben oktatja a szomszédos országokból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat.

Rényi-Vámos Ferenc (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Lapunknak nyilatkozott Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika igazgatója, aki kiemelte, hogy nem végeznek az összes környező országban tüdőátültetést, ám a magyar betegek hozzájutnak a csúcstechnológiai ellátáshoz. Azonban nemcsak a tüdőátültetés fontosságát hangsúlyozta a professzor, hanem az olyan ellátásokét is, amelyek további pluszt jelentenek.

Példaként említette a műtüdőkezelést, de számos magas szintű technológiai eljárás jelent meg Magyarországon a tüdőátültetésnek köszönhetően.

A professzor jelezte, hogy Európában az egyik legnagyobbnak számít a hazai mellkasi központ, aminek tagja az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészete, a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikája és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet mellkassebészete. A számok kapcsán Rényi-Vámos Ferenc tudatta, hogy összességében több mint 2200 műtétet végeznek el egy évben. A tüdőátültetés mellett végeznek robot mellkassebészeti műtéteket, illetve a hét minden napján végeznek mellkassebészeti-sürgősségi beavatkozásokat is.

Továbbá érdekességként megemlítette, hogy Magyarországon nagyon hamar elindult a mellkasi minimál invazív sebészet. Ezt a köznyelv kulcslyuksebészetnek hívja, és a magyar betegek nagyon magas szintű korszerű eljáráshoz jutnak hozzá.

A robot mellkassebészetben szintén Európa egyik vezető centruma vagyunk, és robottal végezzük már most a műtéteinknek majdnem felét, ami sokkal precízebb ellátást tesz lehetővé

– tette hozzá.

A professzor egyértelművé tette, hogy szeretnének még több betegen segíteni és adott esetben kiterjeszteni a programot azokra betegekre is, akik olyan országban élnek, ahol nincsen tüdőátültetés program. Technikailag pedig nagyon sok lehetőség van, a professzor szerint a közeljövőben akár már arról is beszámolhatnak, hogy robottal végeznek tüdőátültetést.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)