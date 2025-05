Luke Littler figyelmét elterelték, így majdnem megmarta őt egy vipera

Luke Littler az első nyolc állomásból négyet is megnyert, az áprilisi Premier League-fordulók közül azonban egyiken sem sikerült eljutni még a döntőig sem. Május 1-jén, Birminghamben próbálkozhatott ismét a 18 éves angol dartsjátékos, és noha Stephen Bunting és Nathan Aspinall is döntő legre kényszerítette őt – az Áspisvipera becenevű Aspinallnak meccsnyila is volt, ám a bullos kísérleténél nagyjából egy centimétert tévedett –, végül Littler eljutott a fináléig, amit 102,50-es körátlaggal meg is nyert Michael van Gerwen ellen. A címvédő és világbajnok Littler ezzel történelmet írt, ugyanis egy PL-idényben még senkinek sem sikerült öt estét is megnyernie – a formátum 2022-es bevezetése óta előtte öten jutottak el négy sikerig, közülük Van Gerwen két évben is.

A 18 éves dartsjátékos, Luke Littler mellett a Manchester United is nyert. (Fotó: instagram.com/lukethenukelittler)

Luke Littler a Manchester United sikeréről is megemlékezett

Noha Littler örült a birminghami este megnyerésének és a továbbjutása bebiztosításának, még boldogabb volt amiatt, mert kedvenc futballcsapata, a Manchester United eközben szintén győzött. A Vörös Ördögök az Európa-liga elődöntőjének bilbaói első mérkőzésén már a félidőben 3-0-ra vezettek, erre pedig Littler is megemlékezett, amikor bevonult az Aspinall elleni elődöntőjére. A figyelmét azonban hiába terelte el a United, Littler így is győzni tudott.

– Nagyon boldog vagyok. Néhány hete már vártam az ötödik estgyőzelmemre, valamikor el kellett jönnie. Kilencpontos előnnyel rendelkezem, úgyhogy magabiztos vagyok abból a szempontból, hogy sikerül majd első helyen a rájátszásba kerülnöm. Ez azért is fontos, mert akkor az első elődöntőt játszhatnám a kettő közül, az pedig talán kevésbé fordulatos szokott lenni – nyilatkozta a döntő megnyerése után a birminghami sikerrel 5 pontot gyűjtő Littler a Sky Sportsnak.

Littler amiatt növelhette kilencpontosra előnyét, mert honfitársa, Luke Humphries hiába dobta az este messze legmagasabb (107,43-as) körátlagát, már a negyeddöntőben búcsúzott. A 2024-es világbajnok így hatalmasat bukott, mert a lehető legrosszabbul alakult neki az este, hiszen a legnagyobb riválisai mind pontot szereztek Birminghamben, ezzel pedig már csak 7 ponttal vezet a már kieső helyen álló Aspinall előtt.

Darts Premier League, a 13. forduló eredményei (Birmingham): negyeddöntők: Luke Littler (angol)–Stephen Bunting (angol) 6-5

Nathan Aspinall (angol)–Chris Dobey (angol) 6-3

Luke Humphries (angol)– Gerwyn Price (walesi) 5-6

Rob Cross (angol)–Michael van Gerwen (holland) 4-6 elődöntők: Littler–Aspinall 6-5

Price–Van Gerwen 3-6 döntő: Littler–Van Gerwen 6-4

Tizenhárom játéknapot követően a címvédő Luke Littler már bebiztosította a továbbjutását, 35 ponttal áll. Mellette Humphries (26), Price (22) és Van Gerwen (20) állnak továbbjutó helyen, mögöttük Aspinall (19), Cross (14), Dobey (12) és Bunting (8) a sorrend. Jövő csütörtökön Leedsben folytatódik a 16 fordulós alapszakasz, amely végeztével, május 29-én, Londonban kerül sor a négyes döntőre.

A birminghami PL-este összefoglalója: