Harry Maguire mint Lamine Yamal, a Manchester United védője vicc tárgya lett + videó

Még a nyolc között a Manchester United elképesztő meccsen jutott túl a Lyon gárdáján, az idegenbeli 2-2 után hazai pályán hosszabbítás után úgy nyert 5-4-re, hogy a 109. percben még 4-2-es vesztésre állt, emberelőnyben két gólt is kapott. De fordított, a mindent elődöntő gólt pedig a középhátvéd Harry Maguire a 121. percben fejelte be, aki a hajrában már középcsatárt játszott.

A Lyon ellen Harry Maguire lett a hős, az ő góljáva jutot tovább a Manchester United (Fotó: AFP)

A sokat bírált Maguire csütörtök éjjel Bilbaóban is megvillant. A 30. percben váratlanul a jobb szélen bukkant fel, kétszer is becsapta Mikel Jauregizart, a hajszálpontos beadását Manuel Ugarte megcsúsztatta, Casemiro pedig a kapu jobb oldalába fejelte, ezzel vezetett 1-0-ra a Manchester United. Ruben Amorim együttese a 37. percben emberelőnybe került, a hazaiaktól Dani Vivian VAR-vizsgálat után kapott piros lapot Rasmus Höjlund kapu előtti lerántásáért, Bruno Fernandes belőtte a 11-est, és a portugál a 45. percben is betalált, így nyert 3-0-ra az MU.

Maguire nagy cselei komoly visszhangot váltottak ki, hiszen a robusztus védő enyhén szólva sem labdazsonglőr, és most vicc tárgya lett, de ezen a poénon bizonyára ő is jól szórakozik. Tudniillik, sokan Lamine Yamal nagy jelenetét idézik fel, aki szerdán a Barcelona színeiben az Inter elleni BL-elődöntő első meccsén Federico Dimarco ellen mutatott be hasonló cseleket. (Majd kapura lett, és majdnem gól is lett belőle.)

