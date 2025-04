128 percnyi tömény izgalom és dráma: kilencgólos meccsen győzte le a Manchester United a Lyont

A változatos, 2-2-vel záruló franciaországi odavágó után az Old Traffordon is összecsapott az angol rekordbajnok és az OL, tették mindezt változatlan kezdőcsapatokkal. A Manchester United az egyetlen olyan gárdaként várhatta az összecsapást, amely a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga teljes mezőnyét nézve veretlen még az évadban. Ruben Amorim együttese számára utolsó szalmaszálként az El maradt mint egyetlen javítási lehetőség, ugyanis a csapat Premier League idénye már véget ért fordulókkal ezelőtt, legalábbis az érdemi részét tekintve, emellett az FA és a Ligakupától is korán búcsúztak a manchesteriek.

Aki látta ezt a meccset, lehet hogy sose fogja feledni (Fotó: AFP)

Paulo Fonseca meccselt már az Old Traffordon az AS Roma trénereként is, de ez bizonyára nem szép emlékként égett emlékezetébe. Az olasz együttessel egy 6-2-es vereséget szenvedett el az Ole Gunnar Solskjaer által irányított manchesteri csapattól. Azon a meccsen Bruno Fernandes kétszer is eredményes volt.

Egy érdekes statisztika övezte a mérkőzés játékvezetőjét, Sandro Sharert is. A svájci sípmester két korábbi alkalommal vezetett mérkőzést a Vörös Ördögöknek, mindkétszer 4-0-ra tudtak nyerni. Az AZ Alkmaar és a Real Sociedad volt az elszenvedő fél.

A találkozó fontosságát az angol szurkolók is érezték, igencsak kitettek magukért mind a kezdőrúgás előtti koreográfiát, mind a meccs alatt nyújtott szurkolást tekintve.

Remek hangulat uralkodott az Old Traffordon, már a meccset megelőzően is (Fotó: AFP)

Egy merőben más Manchester Unitedet láthattunk

A 10. percben egy remek támadás végén vezetést szerzett a Manchester United. Casemiro indításával Bruno Fernandes indulhatott meg, a portugál karmester Garnachot találta meg a labdával, aki egy pazar lefordulással faképnél hagyta védőjét, majd centerezett. Középen teljesen üresen érkezett Ugarte, aki 10 méterről ballal passzolt a kapuba (1-0).

Pár perccel később kis híján megduplázta előnyét az angol rekordbajnok, Casemiro ballábas lövését kellett bravúrral hárítania Perrinek. Az első félidő felénél a Lyon előtt is adódott komoly gólszerzési lehetőség, de az idényben sokat kritizált, a hétvégén a kapuból kikerülő André Onana gyors és magabiztos mozdulattal tudta védeni a kapuját veszélyeztető fejest.

A 31. percben ismét Onana mentette meg a Unitedet a bekapott góltól. Rayan Cherki addig térült-fordult, hogy lerázta magától Dorgut, Casemirot és Yorot is, majd Dalot sem tudta szerelni, jóformán egymaga megcsinálta a helyzetet, amit egy remekbe szabott ballábas lövéssel zárt, de a kameruni kapus leért és hárítani tudta a jobb alsóba érkező labdát.

Izgalmas és eseménydús első félidőt láthattunk. A 35. percben kis híján Bruno Fernandes növelte a United előnyét: a portugál csapatkapitány honfitársától, Dalottól kapott egy elképesztő indítást, amit estében, kapásból lőtt el, kísérlete a lécen csattant. Három perccel később ismét a Fernandes jelentett veszélyt a Lyon kapujára: 20 méterről ellőt labdája éppen hogy elkerülte a felső sarkot, és nem született meg a forduló vélhetően egyik legszebb találata.

Az első félidő hosszabbításának második percében, hazai szempontból a legjobbkor, megduplázta előnyét a United. Maguire egy káprázatos indítással varázsolta a labdát Diogo Dalot lábára, akit eltudta magától tartani őrzőjét, Tagliaficot, és a jobbhátvéd centire pontosan kilőtte a hosszú kapufát, ahonnan a hálóba vágódott a labda (2-0).

Harmadik, talán a legfontosabb gólját szerezte Diogo Dalot az idényben (Fotó: AFP)

Bealudt a Manchester United, magára talált a Lyon

Az 50. percben végérvényesen eldőlhetett volna a párharc és a továbbjutás, azonban Garnacho hiába volt gyorsabb mint védője, majd egy remek csellel hiába ültette le őrzőjét, ajtó-ablak helyzetben egy gyenge lövést eresztett el, Perri védeni tudta a 12 méterről középre érkező kísérletet.

Az 54. percben a harmadik bravúrját is bemutatta Onana, aki ezzel a mai teljesítményével már szinte jóvá is tette az odavágón bekapott két potyagólját. Úgy fest kifizetődött Ruben Amorim döntése, miszerint a keretbe sem nevezte, és pihentette a kamerunit a Newcastle elleni hétvégi bajnokin.

A 71. percben már Onana sem tudta megmenteni a Manchester Unitedet: Lacazette csúsztatása után Tolisso talált be fejjel (2-1), egy gólra került a hosszabbítás kivívásától a Lyon. Hat perccel később össze is jött az egyenlítés a franciáknak: egy jobboldali beadást követően Tagliafico térddel irányította a labdát a kapura, Onana már csak a gólvonal mögül tudta kiütni a játékszert (2-2)

A találkozó rendes játékidejének utolsó percében jött az újabb csavar: Tolisso Yoro buktatásával második sárga lapját is begyűjtötte, így elhagyni kényszerült a pályát, ezzel nehéz helyzetben hozva csapatát.

Gyorsan egalizáltak a franciák, jöhetett a hosszabbítás (Fotó: AFP)

Öt gól és hihetetlen dráma a hosszabbításban

A hosszabbítás első 15 perce eseménytelenül csordogált, amíg nem jött az óriási csattanó: a 105. percben Fofana szólója után Cherki elé került a labda, a fiatal játékos pedig állítgatás nélkül, 16 méterről kegyetlen pontossággal lőtte ki a hosszú alsót (2-3). Fordítani tudott az emberhátrányban játszó Lyon.

A 110. percben még nagyobb bajba került a Mancheser United: tizenegyeshez jutott a Lyon, amit Lacazette higgadtan és magabiztosan értékesített (2-4). Négy perccel később a Unitednek is büntetőt ítélt a játékvezető, Bruno Fernandes sem hibázott a mészpontról, visszaadta a reményt a hazaiaknak (3-4).

A csereként beálló Kobie Mainoo a 120. percben egyenlíteni tudott, így ismét büntetőpárbajra állt a találkozó (4-4). Azonban ezen az őrült meccsen volt még egy csavar: egy perccel később Casemiro ívelése után Harry Maguire fejjel megszerezte a mindent eldöntő gólt (5-4). A négy között a United, az ellenfele az Athletic Bilbao lesz.

Egy európai kupameccsen még sosem fordult elő, hogy a hosszabbításban öt gól szülessen. A United 7-6-os összesítéssel ment tovább.

Harry Maguire lett a hős (Fotó: AFP)

Volt, ahol büntetők döntöttek az Európa-ligában

Az Athletic Bilbao–Glasgow Rangers és a Frankfurt–Tottenham Hotspur negyeddöntős párharcok voltak azok, amik eldőltek a 2x90 perc alatt. Előbbi párosítás a múltheti skóciai 0-0 után a spanyolok 2-0-s győzelmét hozta a visszavágón. A Spurs a londoni 1-1-es döntetlen után 1-0-ra nyerni tudott Frankfurtban, így 2-1-es összesítéssel jutott tovább.

A Manchester United–Lyon mellett a Lazio–Bodo/Glimt párosítás hozta a legnagyobb izgalmakat. A Lazio drámai módon, a rendes játékidő 93. percében ledolgozta a Norvégiában összeszedett 2-0-ás hátrányát, azonban végül büntetőkkel búcsúzott. A Bodo/Glimt 3-2-re nyerte a tizenegyespárbajt.

Az Európa-ligában Manchester United–Athletic Bilbao és Bodo/Glimt–Tottenham Hotspur elődöntőket rendeznek.

Több meglepetéseredmény is született a Konferencialigában

A Fiorentina a Celjevel, a Chelsea a Legia Warszawaval nem bírt hazai pályán, a londoni kékek ráadásul vereséget is szenvedtek. A violák hiába szereztek vezetést, a szlovénok fordítani tudtak, végül 2-2-vel zárult a firenzei összecsapás. A Chelsea először még tudott egalizálni lengyel ellenfelével szemben, második alkalommal azonban már nem sikerült, 2-1-re nyert a Legia Londoban.

Azonban ez a két meglepetésnek számító eredmény nem befolyásolta a továbbjutás kérdését. A Fiorentina 4-3-as, a Chelsea 4-2-es összesítéssel jutott be a legjobb négy közé.

A Real Betis sem tudott esélyesként nyerni a Jagiellonia otthonában. Ugyan a spanyolok szerezték meg a vezetést a találkozó hajrájában, a hazaiak gyorsan egyenlíteni tudtak, kialakítva ezzel az 1-1-es végeredmény. Az előző héten hazai pályán 2-0-ra nyert a Betis, így 3-1-gyel lépett tovább az elődöntőbe.

Hosszabbításba torkollott a Rapid Wien és a Djurgarden párharca. Az osztrákok hiába nyertek az előző héten 1-0-ra Svédországban, Djurgarden 2-1-es sikerével kiharcolta a 2x15 perces ráadást. A svédek további két gólt szereztek és kivívták helyüket a négy között (2-4 összesítésben).