Fékevesztett hullámvasút volt a Sum 41 története és majdnem tragédiával végződött

Miként a generációmból oly sokaknak, nekem is Avril Lavigne volt az első szerelmem. Az énekesnő akkoriban Deryck Whibley-vel randizott – később néhány évig házasok is voltak –, így érdekelni kezdett a zenekara, aztán amikor megláttam a Sum 41 Over My Head című számának videóklipjét, megváltozott az életem. Úgy éreztem, mindig ezt kerestem, egyetlen dalon belül egyesül a pop-punk/punk-rock stílusa néhol már-már metálos gitárhangzással, a menőség netovábbjának találtam őket. És mindez igazán sosem változott meg bennem, hogy a számok nyelvén illusztráljam, milyen fontos szerepet töltenek be nálam: azóta négy országban, két kontinensen, összesen tizenkét alkalommal voltam koncertjükön, és ami még szürreálisabb élmény, hogy kétszer interjúztam is velük. Az egyik esetben megkérdeztem Jason McCaslin basszusgitárost, vajon az ő pályájukból is olyan vad film születne-e, mint a Mötley Crüe-ről szóló The Dirt, és azt felelte, az biztos, hogy elég brutális lenne.

A Sum 41 frontembere életrajzi könyvének borítója. Forrás: Amazon

Remélem, valaha elkészül, mert Deryck Whibley – egyelőre magyar fordításban még meg nem jelent – Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell című életrajzi kötete alapján nem is filmet, hanem rögtön tévésorozatot kellene készíteni a karrierjükről, csak úgy záporoznak benne a zseniális sztorik.

Azoknak, akiknek semmit nem mond a banda neve, íme egy gyorstalpaló: az együttes 1996-ban alakult a kanadai Ajax városában. Az igazi mainstream áttörést a 2001-es All Killer No Filler című lemezük hozta el, amelyet a mai napig a legtökéletesebb pop-punk albumok között tartanak számon, olyan gigaslágerek szerepelnek rajta, mint a Fat Lip vagy az In Too Deep. A szcéna egyik legnépszerűbb előadójává váltak, korongról korongra egyre vaskosabb hangzás jellemezte őket, megállás nélkül turnéztak szerte a világban, majd Deryck féktelen életvitele csaknem tragédiába fordult. Nem vetette meg a drogokat, naponta piált, ráadásul gyógyszerre, hogy a folyamatos hátfájását kúrálja, mindig spiccesen állt színpadra, de vérprofin lenyomta a show-t, aztán benyújtotta a számlát az élet. Egy nap összeesett, kómába került, az orvosa közölte, egyetlen korty is halálos lehet, olyan állapotban van a mája és a veséje, de sikeresen felépült, józan életmódba kezdett és energikusabbá vált a koncerteken, mint valaha. És nem mellesleg nagyobb tömegeket vonzott, mint korábban, így mindenki megdöbbent, amikor 2023-ban bejelentette a Sum 41 feloszlását, de mint később nyilatkozta, 29 év után szeretne mással is foglalkozni és a csúcson abbahagyni. Így is tett, a hazánkat is érintő búcsúturnén megtöltötték az Arénát és a pályájuk leglátványosabb fellépéseiket adták.