Füstölt egy busz Budapesten, most a 7E utasai fogták menekülőre

Ez a vasárnapi eset a héten már a negyedik volt. Szerdán az V. kerületi József Attila–Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amelyen négy ember utazott. A tűz átterjedt egy épület homlokzatára is. Csütörtökön két busz is kigyulladt, mindkettő a XII. kerületben. Az első a a Németvölgyi úton, a másik az Alkotás utcában. Egyik esetben sem sérült meg senki.