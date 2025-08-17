Nádor utcanyomfüstBudapest

Füstölt egy busz Budapesten, most a 7E utasai fogták menekülőre

Ez már a negyedik a héten.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 17. 18:25
a lángoló busz Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb busz hibásodhatott meg menet közben Budapesten, ezúttal egy 7E jelzésű busz utasainak kellett menekülni, miután a jármű füsttel telítette be az utcát – adta hírül a BorsOnline a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője videója nyomán. Szepesfalvy Anna videóján jól látszik, hogy a busz a megállóhoz közel, az út szélén áll, a hátuljából pedig dől a füst. 

Ez a vasárnapi eset a héten már a negyedik volt. Szerdán  az V. kerületi József Attila–Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amelyen négy ember utazott. A tűz átterjedt egy épület homlokzatára is. Csütörtökön két busz is kigyulladt, mindkettő a XII. kerületben. Az első a a Németvölgyi úton, a másik az Alkotás utcában. Egyik esetben sem sérült meg senki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

Hiánypótló plakát Németországból

Bayer Zsolt avatarja

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu