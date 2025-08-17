Újabb busz hibásodhatott meg menet közben Budapesten, ezúttal egy 7E jelzésű busz utasainak kellett menekülni, miután a jármű füsttel telítette be az utcát – adta hírül a BorsOnline a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője videója nyomán. Szepesfalvy Anna videóján jól látszik, hogy a busz a megállóhoz közel, az út szélén áll, a hátuljából pedig dől a füst.
Füstölt egy busz Budapesten, most a 7E utasai fogták menekülőre
Ez már a negyedik a héten.
Ez a vasárnapi eset a héten már a negyedik volt. Szerdán az V. kerületi József Attila–Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amelyen négy ember utazott. A tűz átterjedt egy épület homlokzatára is. Csütörtökön két busz is kigyulladt, mindkettő a XII. kerületben. Az első a a Németvölgyi úton, a másik az Alkotás utcában. Egyik esetben sem sérült meg senki.
