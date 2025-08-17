Zelenszkij Trumpot győzködné, a háborúpárti Európa befolyást akar

Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mielőtt Washingtonba indulna, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon, előbb Brüsszelben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet, az ukrán államfőt pedig több európai vezető, Von der Leyen mellett Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök, és Keir Starmer brit miniszterelnök is elkíséri az Egyesült Államokba. Ennek okaira kerestük a választ Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő segítségével.

Zelenszkij többek között Von der Leyennel indul Washingtonba Trumphoz (Fotó: AFP)

Egyrészt egyrészt az európai vezetők is menni akarnak. Kihagyták őket a kétoldalú tárgyalásból – előtte és utána is volt egy tájékoztató, de alapvetően nem voltak ott, nem volt ott Európából senki. Ez egy európai ügy, szeretnének közvetlen rálátást, befolyást Donald Trumpra

– hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve:

Zelenszkijnek pedig ez pozitív, mert csupa olyan politikusról van szó, akik teljes mértékben az ő álláspontját támogatják. Azt az ukrán vonalat támogatják az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, amely szerint Ukrajna nem kíván olyan területekről visszavonulni, amelyeket az oroszok nem foglaltak el, illetve hogy Ukrajnát nem lehet korlátozni a nyugati integráció kérdésében.

Zelenszkij „útitársai” között ott vannak a legnagyobb gazdasággal és erővel rendelkező európai országok vezetői. Demkó Attila szerint közülük is érdemes kiemelni Friedrich Merz német kancellárt, hiszen Európában Németországra figyel leginkább Trump a britek mellett.

Németországnak azért van súlya a gazdasági méreténél fogva

– fogalmazott.

Meloni esetében beszélhetünk ideológiai kapcsolatról, hasonló világnézetű vezetőkről van szó, míg a legkisebb súllyal nyilvánvalóan Ursula von der Leyen rendelkezik – vélekedett.

De a kérdés itt nem ez. Úgy tűnik, hogy Trump és [Vlagyimir] Putyin [orosz elnök] között van egy megegyezés

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Nagyon nehéz kivonulni a Donbaszból, rettenetes dolog el nem foglalt területét feladnia egy országnak, de mi a másik verzió? Mi a terv, ha nem ez? És valószínűleg ezt a kérdést fogja Donald Trump is feltenni az európai vezetőknek

– emelte ki.

Mert ha a terv az, hogy nincs terv, akkor csak annyi történik, hogy folytatódik a háború. És akkor Ukrajna katonailag előbb utóbb elveszti a Donbaszt, és akkor még annyi tárgyalási alapja se lesz, mint ma

– summázta a helyzetet Demkó Attila.

Zelenszkij nyilván azt reméli az európai vezetők részvételétől, hogy meg lehet győzni Donald Trumpot. Ez viszont valószínűleg attól függ, hogy az ukrán elnök és az európai vezetők szembe tudnak-e állítani egy racionális, végrehajtható, a siker reményével kecsegtető tervet. Ennek hiányában legfeljebb kitolják a végkifejletet mondjuk három hónappal vagy fél évvel

– mondta Demkó Attila.

Borítókép: Volodimir Zeleszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)