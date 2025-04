A kifütyült Luke Littler a drámai veresége után is győzelmet ünnepelt

Stephen Bunting hazai közönség előtt léphetett tábla elé a liverpooli Premier League-állomáson, és ugyan előzetesen azt mondta, hogy ez nem jelent plusz nyomást neki, mégis az elmúlt hetek egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta, és már a negyeddöntőben 6-1-es vereséget szenvedett. Chris Dobey és Nathan Aspinall is pont nélkül zárt annak ellenére, hogy mindketten 104-es körátlag felett dobtak a maguk mérkőzésén. A címvédő és világbajnok Luke Littler volt a negyedik, aki kiesett a negyeddöntőben, pedig a 18 éves dartsjátékos 4-0-ra is vezetett és meccsnyilai is voltak Michael van Gerwen ellen.

Luke Littler a liverpooli darts Premier League-állomáson kikapott, de közben a kedvenc rögbicsapata nyert. Fotó: instagram.com/lukethenukelittler

Az előzetesen a liverpooli közönségtől füttykoncertet váró, és azt Manchester United-szurkolóként meg is kapó Littler a közösségi oldalán mégsem szomorkodott este, hanem inkább örült annak, hogy szülővárosa, Warrington rögbicsapata sorozatban hetedszer is legyőzte a rivális St. Helens együttesét az angol rögbiliga csütörtöki mérkőzésén.

Luke Littler előnye csökkent

A döntőbe végül két világbajnok, Luke Humphries és Gerwyn Price jutott be, és a magas színvonalú finálét a walesi nyerte, aki idén már harmadszor nyert PL-fordulót.

Humphries az éllovas Littler mögött így is négypontosra csökkentette a hátrányát, míg a harmadik Price lemaradása tíz pont a vb-címvédővel szemben.

Price a győzelme után elmondta, hogy szerinte ő a világ legjobbja, ha a maximumot tudja nyújtani, de bánatára ez nem mindig sikerül neki. Hozzátette, a múlt héten az is lehetett az oka a gyengébb játékának, hogy a rotterdami közönség ellenséges hangulatot teremtett, azt pedig szerinte egyetlen játékos sem érdemelné meg.

Darts Premier League, a 12. forduló eredményei (Liverpool): negyeddöntők: Luke Humphries (angol)–Nathan Aspinall (angol) 6-3

Michael van Gerwen (holland)–Luke Littler (angol) 6-5

Rob Cross (angol)–Stephen Bunting (angol) 6-1

Gerwyn Price (walesi)–Chris Dobey (angol) 6-2 elődöntők: Humphries–Van Gerwen 6-4

Cross–Price 2-6 döntő: Humphries–Price 4-6

Tizenkét játéknapot követően a címvédő Luke Littler mellett Humphries, Price és Aspinall állnak továbbjutó helyen, mögöttük Van Gerwen, Cross, Dobey és Bunting a sorrend. Jövő csütörtökön Birminghamben folytatódik a 16 fordulós alapszakasz, amely végeztével, május 29-én, Londonban kerül sor a négyes döntőre.