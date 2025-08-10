járműtraffipaxkismotor

Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? – most kiderül

A traffipax nemcsak mér, hanem azt is figyeli például, ha a piros lámpán halad át egy gépjármű.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 15:53
Magyarországon 50 köbcentiméterig nem kell rendszámtábla a motorkerékpárokra. Egyértelmű tehát, hogy az ennél nagyobb teljesítményűekre viszont kötelező, abban az esetben, ha „nagymotorra” szeretnénk ülni, ezt a szabályt mindenképpen tartsuk be. De mi van akkor, ha nincs rendszám a kismotoron, de meghaladja a megengedett sebességkorlátot és pont látja egy traffipax? Ennek a kérdésnek járt utána a HEOL.

Mint írják, a traffipaxok kamerával vagy egyéb beépített érzékelőkkel mérik a járművek sebességét, majd ha valamelyik túllépi a megengedett mindenkori sebességhatárt, akkor az rögzíti a szabálysértést, beazonosítja a járművet rendszám alapján, ezután pedig repül a csekk az üzemben tartónak. Ezeket hosszabb nevén közúti ellenőrző pontoknak (KKEP) is nevezzük.

A különbség a kétfajta sebességmérő között, hogy a fixen telepített KKEP-k radaros elven működnek, ami korlátozott mérési távolságra képes, a változtatható helyű KKEP-k pedig akár több száz méteres távolságból is meg tudják állapítani egy jármű sebességét.

Borítókép: 321 km/órás tempónál mérték be a gyorshajtót (Fotó: AFP)

