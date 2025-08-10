strandvízkisgyerek

Majdnem megfulladt egy kisgyermek, egy fiatalember mentette meg az életét

Óriási szerencséje volt a bajba jutott a gyereknek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 16:20
Pintér Bence István ismerősével a felnőttcsúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látva meg a bajt, mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott és a gyermeket a vízből megfogta és kihúzta a medence szélére – számol be a zalakarosi strandon történt esetről a Zaol vármegyei hírportál.

A fiatalember a lapnak utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen.  

A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor elmondta: nagyon hálásak, hogy a fiatalember ilyen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot és megmentette a gyermek életét. Mint mondta: a fiatalembernek telefonon már megköszönte a segítségnyújtást, ám, mivel Bence jelenleg Zalakaroson nyaral, személyesen is megkeresi őt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

