Majdnem megfulladt egy kisgyermek, egy fiatalember mentette meg az életét

Pintér Bence István ismerősével a felnőttcsúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látva meg a bajt, mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott és a gyermeket a vízből megfogta és kihúzta a medence szélére – számol be a zalakarosi strandon történt esetről a Zaol vármegyei hírportál.

A fiatalember a lapnak utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen.

A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor elmondta: nagyon hálásak, hogy a fiatalember ilyen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot és megmentette a gyermek életét. Mint mondta: a fiatalembernek telefonon már megköszönte a segítségnyújtást, ám, mivel Bence jelenleg Zalakaroson nyaral, személyesen is megkeresi őt.

