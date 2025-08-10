hidegfrontHungaroMzivatar

A forróság miatt erre mindenképp számítson, ha ma kimozdul

Perzselő vasárnap zárja a hetet, de estére hidegfront érkezhet, zivatarokkal és erős széllökésekkel. Hétfőre érezhetően mérséklődik a hőség.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 7:30
Ma még az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet – írja előrejelzésében a HungaroMet

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd a többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északira fordul. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A tájékoztatás szerint a délutáni, esti órákban egy hidegfront hatására az északkeleti, illetve a nyugati határszél közelében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar viharos széllökés kíséretében.

A csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között várható. Késő estére 24 és 32 fok közé hűl le a levegő.

Átmeneti hőmérséklet-visszaesést hétfőn tapasztalhatunk.

