Afganisztánban kapott kiképzést a Crocus City Hall elleni támadás részvevője

A Crocus City Hallban történt terrortámadás ügyének egyik szereplője, Saidakrami Rachabalizoda a támadás előtt terrortámadások és szabotázsok elkövetésére képezte magát Afganisztánban, ahová hamis útlevéllel érkezett – számolt be a TASZSZ.

Crocus City Hall: a támadásban 149 ember halt meg, több mint hatszázan megsérültek (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Saidakrami Rachabalizoda, a terrorista szervezet vezetőinek utasításait követve, ismeretlen időpontban terrorista tevékenységre képezte magát az Afganisztán területén, ahová hamis okmányokkal, Pakisztánon keresztül érkezett Törökországból

– áll az ügy dokumentumaiban.

Az ügy irataiban azt is megjegyzik, hogy a támadás mögött a Vilayat Khorasan, az Iszlám Állam terrorista csoportja áll, amely több sejtet hozott létre a Crocus elleni támadás előkészítésére. A dokumentumok szerint a fegyveresek nem ismerték egymást, csak a terrortámadás előkészítése során ismerkedtek meg.

Crocus City Hall: megkezdődött a tárgyalás

A napokban megkezdődött Moszkvában annak a tizenkilenc embernek a pere, akiket a 2024-es Crocus City Hall-i koncertterem elleni brutális terrortámadással hoznak összefüggésbe. A támadás során négy fegyveres nyitott tüzet a közönségre, majd felgyújtották az épületet – a vérengzésnek 149 halálos áldozata és több mint hatszáz sérültje volt. A támadást ugyan az Iszlám Állam egyik frakciója vállalta magára, Moszkva Ukrajnát is felelőssé tette, amit Kijev élesen visszautasított.



Borítókép: A Crocus City Hall elleni támadásban 149 ember halt meg, több mint hatszázan megsérültek (Fotó: AFP)