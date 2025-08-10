Iszlám ÁllamCrocus City Hallügyterrorista

Afganisztánban kapott kiképzést a Crocus City Hall elleni támadás részvevője

2024-es elleni brutális terrortámadásban száznegyvenkilencen haltak meg és több mint hatszázan megsérültek. A Crocus City Hall támadásában résztvevők egyike Afganisztánban kapott kiképzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 7:03
A Crocus City Hall elleni támadásban 149 ember halt meg, több mint hatszázan megsérültek Fotó: STRINGER Forrás: AFP
A Crocus City Hallban történt terrortámadás ügyének egyik szereplője, Saidakrami Rachabalizoda a támadás előtt terrortámadások és szabotázsok elkövetésére képezte magát Afganisztánban, ahová hamis útlevéllel érkezett – számolt be a TASZSZ. 

Crocus City Hall:
Crocus City Hall: a támadásban 149 ember halt meg, több mint hatszázan megsérültek (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Saidakrami Rachabalizoda, a terrorista szervezet vezetőinek utasításait követve, ismeretlen időpontban terrorista tevékenységre képezte magát az Afganisztán területén, ahová hamis okmányokkal, Pakisztánon keresztül érkezett Törökországból

áll az ügy dokumentumaiban. 

Az ügy irataiban azt is megjegyzik, hogy a támadás mögött a Vilayat Khorasan, az Iszlám Állam terrorista csoportja áll, amely több sejtet hozott létre a Crocus elleni támadás előkészítésére. A dokumentumok szerint a fegyveresek nem ismerték egymást, csak a terrortámadás előkészítése során ismerkedtek meg.

Crocus City Hall: megkezdődött a tárgyalás

A napokban megkezdődött Moszkvában annak a tizenkilenc embernek a pere, akiket a 2024-es Crocus City Hall-i koncertterem elleni brutális terrortámadással hoznak összefüggésbe. A támadás során négy fegyveres nyitott tüzet a közönségre, majd felgyújtották az épületet – a vérengzésnek 149 halálos áldozata és több mint hatszáz sérültje volt. A támadást ugyan az Iszlám Állam egyik frakciója vállalta magára, Moszkva Ukrajnát is felelőssé tette, amit Kijev élesen visszautasított. 

Borítókép: A Crocus City Hall elleni támadásban 149 ember halt meg, több mint hatszázan megsérültek (Fotó: AFP)

