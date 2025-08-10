Futballistaként a pályán sohasem ismert kegyelmet a kofakamara elnöke

– Kegyetlen embernek tartja magát?

– Éppen ellenkezőleg! Miért kérdi?

– Mert ez a legelhíresültebb nyilatkozata: „Soha nem adtam, de nem is kértem kegyelmet!”

– Ezt valóban mondtam, de csak a pályára volt érvényes. Civilben olyan békés ember vagyok, hogy a legyet sincs szívem agyonütni. A futball volt az életem, mindig győzni akartam, és mindig meg is tettem érte mindent.

Vépi Péter sokat tud mesélni a régi szép időkről (Fotó: Mirkó István)

– Annak idején, a hetvenes években Vépi Pétert rettenetesen kemény védőként emlegették, ami valóban igaz volt, de nem lehet, hogy a mezőny volt akkoriban túl puhány?

– Nem tudom. Itthon valóban olyanokat mondtak és írtak rólam, hogy Bene Ferin táncot jártam, meg kegyetlenül játszom, ám amikor az U23-as Európa-bajnokság selejtezőjén

Hollandiában játszottunk, a meccs után a helyi lapok azt írták, a hollandokkal keménységben csak Vépi tudta felvenni a versenyt.

Az biztos, hogy az Újpest- vagy Honvéd-drukkerek nem tartottak puhának, de nekem az volt a lényeg, hogy megoldjam mondjuk Bene vagy Fazekas Laci semlegesítését, és ezt többnyire meg is tettem.

– Dalnoki Jenő erre gondolhatott, amikor a legendássá vált kijelentését tette, azaz tizenegy Vépi Péterrel simán bajnokságot nyerne?

– Nem csak. Ő arra is gondolt, hogy ha mindenki, a legnagyobb tehetségek is úgy készülnének a meccsekre, annyira csak a futballra összpontosítanának, mint én, akkor komoly eredményeket érne el. Egyszerű szürke eminenciás voltam a Fradiban, de nem biztos, hogy aki nálam sokkal jobban tudott futballozni, megtett annyit a sikerért, mint én.

Vépi Pétert ötszáz gyerek közül választotta ki a Fradi

– Dalnoki Jenő saját magát, a kőkemény, megalkuvást nem ismerő utódot látta Vépi Péterben?

– Ezt nem tudom, de ő is képletesen szólva meghalt volna a Fradiért. Én még ifista voltam, amikor egyszer a tartalékcsapatban együtt játszottunk, és úgy lerúgtak, hogy ölben vittek le a pályáról.

Jenő bácsi odajött hozzám, és megkérdezte: Öcsi, ki bántott? Mondtam, hogy tizenegyes számú bácsi. Ő bólintott, majd mire beértem az öltözőbe, már hozták be az ellenfél tizenegyesét, szintén ölben…

– Soha nem hittem volna, hogy kapusként kezdte a futballt.

– Jól is teszi, mert ez így nem is igaz. Tudom, több helyen is ez olvasható, de ennek az a története, hogy amikor a toborzón játszottunk egy meccset, nem volt kapus, és én beálltam, mert senki más nem volt rá hajlandó. Ezt leszámítva máskor sohasem álltam a kapuban. Csatárként kezdtem, majd szép lassan, lépésről lépésre mentem hátra, de nem hátrébb, mint a védősor.