Van valami, amivel az Újpest FC játékosa a kétgólos siker ellenére sem volt teljesen elégedett + videó

Zsúfolt lelátók, korai gól, remek hangulat és győzelem. A Diósgyőr 3-1-es legyőzésével kezdte meg az NB I új szezonját az Újpest FC, amely népes – a hivatalos adat szerint 10011 fős – közönsége vágyát valóra váltva ünnepi estét varázsolt a Szusza-stadionba. Horváth Krisztofer duplázott, betalált az egyik új igazolás, a korábbi szlovén gólkirály, Aljosa Matko, erre válaszul a DVTK egy videóbírós vizsgálat után megítélt büntetőből volt eredményes Ivan Szaponjics révén.

Aljosa Matko rögtön a legelső NB I-es bajnokiján megszerezte az első gólját az Újpest FC színeiben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Újpest FC: a helyzetkihasználáson még javítani kell

A meccs lefújása után hazai oldalról a 27 éves hátvéd, Gergényi Bence elégedetten értékelt. Elárulta, hogy a szezonnyitó előtt volt némi drukk az újpesti futballistákban, és arról is beszélt, hogy szerinte a pénteken látottnál jobban is tud futballozni az Újpest – külön kiemelve az emberelőnyben adódó helyzetek kihasználásának fontosságát. Vendégoldalról a négyszeres magyar válogatott Gera Dániel a vereség ellenére is bizakodó, szerinte az összecsapás fordulópontjaiból az Újpest jött ki jobban.