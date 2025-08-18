A béke reménye a gáz árát is csökkenti

Augusztus 18-án az európai földgázárak az idei legalacsonyabb szintjükre süllyedtek, részben a béke lehetősége, részben pedig az európai gáztárolók magas töltöttsége miatt. A holland TTF-gáztőzsdén a megawatt óránkénti árak megközelítették a 30 eurót, ami még mindig magasabb a koronavírus járvány előtti szinteknél, de rendkívül kedvező jel – írja a Világgazdaság.



A Trump-Putyin találkozó után mélypontra estek az európai gázárak

Fotó: Bócsi Krisztián

A gázárak csökkenésének hátterében elsősorban Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai találkozója áll. Bár a megbeszélés konkrét eredményei nem ismertek, a piacon elterjedt hírek szerint az orosz energiahordozók visszatérése a világpiacra növelheti a kínálatot. Ennek az lesz e feltétele, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat tud nyújtani Ukrajnának, és Oroszország ezt elfogadja – szellőztette meg a Bloomberg.



Lépésről lépésre a béke, és az energiabiztonság felé

A következő lépésben Donald Trump hétfőn találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és számos európai vezetővel, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Mark Rutte NATO-főtitkárral. A megbeszélés célja az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeinek áttekintése. A konkrét tervek egyelőre nem ismertek, és kérdéses az is, hogy a Trump–Putyin találkozón elért megállapodások elfogadhatók-e az európai vezetők és Ukrajna számára.

A gázárak csökkenése kedvező hír lehet Magyarország számára is, amely jelentős energiaköltség-megtakarítást érhet el. A Világgazdaság cikke kiemeli: a helyzet továbbra is bizonytalan, és a politikai döntések jelentős hatással lehetnek a jövőbeni fejleményekre.

Bár a háború lezárása az áram- és a földgázszektorban is fontos, hazánk számára a kőolajbeszerzésekben okozhat különösen nagy megnyugvást, hiszen garantálná, hogy nem éri több támadás a Barátság kőolajvezetéket. A csővezeték kritikus szerepet játszik hazánk energiaellátásában, miközben Ukrajna területén halad keresztül, így a harcok során is megsérülhet, ráadásul Ukrajna a vezeték egyik fontos oroszországi csomópontja ellen is támadást indított.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Míg a háború eddigi időszakában íratlan szabály volt, hogy egyik fél sem intéz támadást a vezeték ellen, hiszen az oroszok valutához, az ukránok pedig tranzitdíjhoz és finomított termékekhez jutnak általa, ez sajnos megváltozott.