Varga Dénes a fekvő Buddhát kipipálta, most jöhetnek az amerikaiak + videó

Világbajnoki negyeddöntőben eddig csak egyszer találkozott férfi víziladba-válogatottunk az Egyesült Államokkal, és 2011-ben a sanghaji vb-n nagy csatában, 9-8-ra győztünk. A jelenlegi csapatból Varga Dénes szerepelt már azon a meccsen is, ráadásul két gólt dobva fontos szerepet játszott a tizenkét évvel ezelőtti sikerben. Csakhogy az amerikaiak elleni közelmúlt nem ennyire fényes, a legutóbbi három alkalommal vereséget szenvedtünk ellenük.

Varga Dénes jókedve remélhetőleg a negyeddöntő után is megmarad Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Korábban talán túlontúl magabiztosak voltunk, azt gondoltuk, hogy majd ledomináljuk őket, de van egy-két olyan taktikai elemük, amikre feltétlenül készülnünk kell, és három-négy olyan veszélyforrás a lövőik tekintetében, akikkel mindenképpen számolni kell – figyelmeztetett Varga Dénes, aki a magyar válogatott fukuokai szálláshelyén nyilatkozott lapunknak.

Varga Dénes videónkban az alábbi kérdésekre válaszol:

• Milyen hibát követtünk el az USA ellen korábban?

• Mitől veszélyes az amerikai válogatott?

• Van-e benne revansvágy a Los Angeles-i események miatt?

• Hogyan tudott kikapcsolódni Fukuokában a negyeddöntő előtt?

Ami a legutóbbi három, amerikaiaktól elszenvedett vereséget illeti, tavaly a budapesti vb helyosztóján ötméteres-párbajban nyertek, idén márciusban a zágrábi Világkupa-selejtezőben hat góllal páholták el a magyar csapatot (15-9), egy hónapja Los Angelesben pedig a Világkupa-bronzmeccsen 13-13 után hiába nyertünk büntetőkkel, egy bírói műhiba miatt az utolsó négy és fél percet újra kellett játszani, s akkor már az amerikaiak nyertek 14-13-ra.

– Emiatt az amerikai csapatot nem tudom okolni, inkább azért van hiányérzetem, mert nem tudtuk megnyerni a ráadást – emlékezett vissza Varga a legutóbbi egymás elleni meccsre. – Nekik is szokatlan volt a helyzet, nekünk is az volt. Van bennem egy extra düh, de csakis a vereség módja miatt maradt meg a tüske.

Alex Bowen, a veszedelmes ismerős és a fekvő Buddha

Varga Dénes szerint az amerikai válogatott rengeteget fejlődött az utóbbi időben, egyénileg és csapatként is felnőtt az élmezőnyhöz, így csak száz százalékot nyújtva van esély a győzelemre ellene.

– Mostanra nagyon taktikus csapattá váltak, sok játékosuk az erős európai bajnokságokban fejlődik, így egyénileg is felnőttek az élmezőnyhöz – jegyezte meg. – Elég ha csak Alex Bowent említem, aki játszott Miskolcon is, a világ egyik legjobb lövője, ellenünk is többször bizonyította már, hogy ha szabadon hagyjuk, azt kihasználja. A szerb játékstílus, amit az edzőjük meghonosított, nagyon masszívvá tette őket, csak felkészülten és maximális önbizalommal lehet őket megverni.

Mivel a magyar válogatott csoportelsőként automatikusan jutott be a vb-negyeddöntőbe, kaptak a fiúk egy pihenőnapot, amiről Varga mesélt kérdésünkre: – Az volt a lényeg, hogy ne menjünk uszodába azon a napon, ezt megnyertük a csoportelsőséggel. Elmentünk a fekvő Buddhához, nem is tudom pontosan, mi a neve, de Buddha is, fekszik is, úgyhogy talán nem állok távol a valóságtól. Kipipáltuk, szép volt, jó volt, elég volt.

(A Nanzoin szentélyről van szó, amely a világ leghosszabb bronzszobra, mintegy 41 méter hosszú.) De ez tényleg csak zárójeles kiegészítés, a lényeg az amerikaiak elleni meccs lesz.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna, negyeddöntők, kedd (magyar idő szerint):

Görögország–Montenegró 9.00

Olaszország–Szerbia 10.30

Magyarország–Egyesült Államok 12.00

Spanyolország–Franciaország 13.30

Borítókép: Varga Dénes sokra tartja az amerikai válogatottat (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)