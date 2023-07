Argentína sem jelentett gondot a férfi vízilabda-válogatottnak

Hasonlóképpen alakult a folytatás is, ennek eredményeképpen számszakilag is szoros maradt ez a negyed, betalált többek között Tomas Echenique, az olasz válogatott világklasszisa, Gonzalo Echenique öccse is. Az argentinok végül kihozták döntetlenre ezt a negyedet, ez volt az első olyan játékrészük a vb-n, amit nem vesztettek el.

A zárónegyed elejére minden magyar mezőnyjátékos szerzett már gólt, utolsóként a kapitány Jansik Szilárd köszönt be.