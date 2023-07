Egy született új-zélandi sikeresen nyírta ki a honfitársait a medencében

Bíró Attila szövetségi kapitány értékelt a 23-5-re végződött meccs után a Waterpolo.hu-n. – A védekezésen volt a hangsúly, sikerült is rendezni a sorokat, de ez a meccs ebből a szempontból kevésbé mérvadó, mint ahogy a japánok elleni sem volt az – ahhoz, hogy a spanyolok ellen teljesen készen álljunk, minőségi ellenfelekkel kell meccselnünk. Sikerült leszervezni egy-egy kétkaput a hollandokkal és az amerikaiakkal a következő napokra, ezeket várom, ezeken tudom lemérni, mennyire állt össze valóban a védekezés. A mai mérkőzésen látszott, hogy az új-zélandi vízilabda azért közelebb áll az európai stílushoz, ez az eredményben is visszaköszönt. Az kevésbé tetszett, hogy a legkisebb bökdösésre kiállítást fújtak, én értem, hogy így lehet bizonyos mértékig meggátolni a nagyobb különbség kialakulását, csak minket nem készít fel a negyeddöntőre, mert ugyanezzel a felfogással a spanyolok ellen 25-25 kiállítást kellene ítélniük. Mindegy, most a következő gyakorlások a legfontosabbak, hogy elérjük a csúcsformánkat.