Az orosz sportsajtóban vezető hír Csercseszov menesztése a Ferencvárostól

– Maga Csercseszov egy meccs utáni interjú során nemlegesen válaszolt a lemondás kérdésére: „Miért tenném ezt?”. A vereségért ugyanakkor a tréner vállalta a felelősséget, bár csapata játékosai sok egyéni hibát követtek el a pályán:

„Ha egy csapat úgy játszik, mint ma, az edzőnek válaszolnia kell, ezen gondolkodom. Az én hibám. Nem először és nem utoljára fordul elő ilyesmi a pályafutásom és a futballisták pályafutása során. Ha valaki nem száz százalékig koncentrál, rossz eredmények születnek. Az edzésen minden jó volt, de ma egy rémálomszerű meccsünk volt, most pedig vissza kell térnünk a győztes útra. El vagyok keseredve, a tavalyi Qarabag-meccs után is ugyanígy éreztem magam, de akkor sikerült bejutnunk az Európa Liga nyolcaddöntőjébe. Nem adtam fel akkor és nem adom fel most sem – mondta Csercseszov.