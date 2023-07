Nagy a baj a Fradinál, több mint kétmilliárd forintot bukott el a klub

Az nem kérdés, hogy a Klaksvík elleni búcsúval milliárdokat bukott a Ferencváros, és az új helyzetben át kell alakítanai idei költségvetését. A kudarc után Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt azonnal menesztették, és az orosz tréner szerződésének felbontása is sok pénzébe kerül a zöld-fehéreknek. Ám az igazi csapás az, hogy a klub most nem jut olyan bevételhez az Európa Labadarúgó-szövetségtől (UEFA), mint az előző idényben.

A Ferencváros szurkolói hátat fordított a pályának Fotó: MTI/ Illyés Tibor

A BL első selejtezőköréből való búcsút a következő hónapokban anyagilag biztosan megszenvedi a magyar bajnok – írja a Nemzeti Sport is. A sportnapilap emlékeztet rá, hogy a Fradi a legutóbbi nemzetközi kupaszereplésével, az Európa-liga-csoportkör megnyerésével 9,48 millió eurós – nagyjából 3,7 milliárd forintos – bevételre tett szert. Korábban, amikor Szerhij Rebrov vezetésével a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt, az még ennél is jóval többet hozott a konyhára, a bevétel meghaladta a 15 millió eurót, átszámítva 5,6 milliárd forintot. Az idén legjobb esetben is az Európa-konferencialiga csoportköre érhető el, ezért 2,4 millió eurót kapnának a zöld-fehérek, ami tehát csak töredéke a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában megszerezhető pénzeknek. A Klaksvík elleni kieséssel tehát rengeteg pénz csúszott ki a Ferencváros markából. Ha az előző szezonhoz viszonyítunk, 7,08 millió euró, vagyis 2,7 milliárd forint. Arra persze semmi garancia, hogy a Fradi idén megismételte volna a tavalyi eredményét. De most a konferencialiga csoportkörétől is nagyon messze van.

A Ferencváros a Shamrock Rovers ellen készülhet

A sorozatban az ír Shamrock Rovers lesz az ellenfele. Az első mérkőzést július 27-én, csütörtökön Budapesten, a visszavágót egy hétre rá, augusztus 3-án Dublin külvárosában, Tallaghtban játsszák. A konferencialigában a Bajnokok Ligája selejtezőjéből érkező csapatok külön ágra kerülnek, s a Ferencvárosnak immár ugyanúgy három párharcot kell megnyernie a főtáblára jutáshoz, mint a DVSC-nek, a KTE-nek és a ZTE FC-nek.

A klub csütörtök délelőtt bejelentette, hogy az eddigi másodedzőt, Máté Csabát bízza meg a vezetőedzői feladatok ellátásával, de vélhetően hosszú távon nem benne gondolkodnak. S ha újra egy neves tréner érkeznek, az is komoly kiadással járna. Mivel a Ferencvárosnál idén is jelentős kupabevétellel számoltak, a játékoskeretet is ehhez igazították, s bár a kasszába jóval kevesebb pénz érkezik, a játékosok, a sok légiós fizetése független attól, hogy a csapat kiesett a BL-selejtező első körében.

A Nemzeti Sport cikke ITT olvasható el.

Elsietettnek nevezte Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző elküldését a moszkvai Szport Ekszpressz című lap. A sportlapban az orosz válogatott korábbi sajtóreferense szerzői rovatában taglalta az 59 éves szakember váratlanul gyors menesztésének lehetséges okait, elsősorban az érzelmeket, a szégyenérzetet említve annak magyarázataként, amiért az FTC elnöke, Kubatov Gábor „kirúgta” Csercseszovot. A szerző szerint sokkot váltott ki a vereség és a kiesés következményeként „az elvesztett hipotetikus bevétel” a Bajnokok Ligájában. „A Klaksvikkel vívott meccs utolsó sípszója után Kubatov megkérte Csercseszovot, hogy menjen fel hozzá, és amikor belépett, azonnal bejelentette a menesztést. Semmi sem történt volna, ha szerda este helyett csütörtök reggel születik meg az ítélet” – áll a Szport Ekszpressz cikkében.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszovtól megvált a klub a mérkőzés után (Fotó: Origó/Csudai Sándor)