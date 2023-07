Kós Hubertnek zakatolt a szíve a futam előtt, de így is simán továbbjutott

Kós Hubert gyakorlatilag a 200 hátra tett fel mindent a fukuokai vb-n, hiszen emiatt lépett vissza a 200 vegyestől, amelynek tavaly Európa-bajnoka volt Rómában. A döntés hátterében az áll, hogy január óta az Egyesült Államokban készül, ahol Michael Phelps legendás edzője, Bob Bowman irányítása mellett a hátúszás került nála a fókuszba. – Főleg háton lehet nagyon jó, mert rengeteget dolgoztunk ezen a számon, igyekeztünk elmenni a falig, mindent kihozni belőle, ami csak lehetséges – nyilatkozta lapunknak Bob Bowman Kósról.

Kós Hubert nagyon magabiztosan versenyzett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A 20 éves magyar tehetség 200 háton korábban megúszta a világ idei legjobbját is, a vb előtt pedig övé volt holtversenyben a negyedik legjobb 2023-as időeredmény. A vb előfutamában ettől az 1:55,95-ös egyéni csúcsától még elmaradt, de nem is itt kellett begyújtani a rakétákat: Kós 1:57,27-tel is magabiztosan, a harmadik helyen jutott tovább az elődöntőbe, s egy tizeddel gyorsabb volt a vb-címvédő amerikai Ryan Murphynél. Méghozzá úgy, hogy mint kiderült, nem is érezte jól magát.