Kerkez csalódottan távozott Liverpoolból – érdekes cikket közölt az egyik liverpooli portál

A Premier League megnyerése után a Liverpool az átigazolási piacon is bele akart húzni, és ezen a téren sem okozott csalódást. Jeremie Frimpong és Florian Wirtz érkezése után pedig Kerkez Milos is csatlakozhat a klubhoz, a szerződtetését akár már kedden bejelenthetik – írja a Rousing The Kop. A magyar balhátvéd újabb izgalmas érkező, aki a Liverpool védelmének bal oldalát hivatott megerősíteni, ezen a poszton ugyanis az utóbbi időben akadtak gondok – teszi hozzá a liverpooli portál. Nem kérdés, hogy Kerkez a Bournemouth csapata után a Liverpoolban folytatja, csatlakozik Szoboszlai Dominik és az ugyancsak friss igazolás Pécsi Ármin mellé. Tegnap a Liverpool által küldött magánrepülőgépen érkezett meg a városba. A Rousing The Kop feleleveníti, hogy Kerkez Milos nem először fut be a Liverpool edzőközpontjába. Ma orvosi vizsgálaton vesz részt, de 2021-ben az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Milan színeiben itt meccset is játszott a Liverpool ellen.

Kerkez a Milan csapatával veszített a Liverpool ellen (Forrás: rousingthekop)

🚨✈️ EXCL: Milos Kerkez and his family on the way to Merseyside! 🇭🇺



The first exclusive picture of the left back as Liverpool player with transfer due to be signed and sealed on Tuesday.



Here we go, confirmed. 🔴✅ pic.twitter.com/0J7wTk3ea7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025

A most 21 éves Kerkez tehetsége már fiatal korától kezdve nyilvánvaló volt azok számára, akik nyomon követték pályafutását. A Milan is felismerte benne a lehetőséget, és 2021 februárjában leigazolta a magyar másodosztályban szereplő Győri ETO-tól. S a Milan 2021 szeptemberében az ifjúsági BL-ben Liverpoolba látogatott. Kerkez olyan játékosok ellen lépett pályára, mint Tyler Morton, Owen Beck és a jövőbeli csapattársa, Conor Bradley. Az akkor még 17 éves Kerkez a balhátvéd pozíciójában 69 percet játszott a Milanban, és csalódottan távozott Liverpoolból, mert 1-0-ra kikaptak. A mérkőzés egyetlen gólját Max Woltman szerezte – írja a Rousing The Kop.

Kerkez Milos már évekkel ezelőtt a Liverpool látókörébe kerülhetett

Decemberben a visszavágó a milánói Centro Sportivo Vismarában 1-1-re végződött, Kerkez ismét kezdőként lépett pályára, és ezúttal is a 69. percben cserélték le. A Liverpool részéről Mateusz Musialowski már a mérkőzés elején betalált, de Marco Nasti negyedórával a vége előtt egyenlített.

A meccsbeszámolóban, amely az acmilan.com oldalon jelent meg, megemlítik Kerkezt is: egy alkalommal nagy helyzetbe került, de Fabian Mrozek, a Liverpool kapusa hárítani tudta a ziccert.

Egyébként úgy tűnik, Kerkez számára viszonylag eseménytelenül teltek ezek a találkozók jövőbeli csapata ellen – írja a Rousing The Kop. Hozzáéve: ennek ellenére, figyelembe véve, mennyire alapos a Liverpool a játékosmegfigyelésben, valószínű, hogy már akkor, vagy akár már korábban is felfigyeltek Kerkezre.