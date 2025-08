Nagy János a Harcosok órájában: Tort ül a digitális erőszak a baloldalon + videó

A Harcosok órája hétfői vendége Nagy János, a Digitális Polgári Körök egyik koordinátora volt. Németh Balázs a műsor elején elmondta: Magyar Péter egyike azoknak, akik rendszeresen követik az új podcast-sorozatot, kommentel is rendszeresen, meg is mutatja, hogy helyesírása hagy maga mögött kivetnivalókat.

„A másik lelkes követőnk a 444.hu munkatársa. Ma lesz is egy 444-es blokk, kívánom a szerkesztőségnek, hogy nézzenek minket” – üzente Németh Balázs.

Nagy János elmondta: elindultak a Digitális Polgári Körök (DPK), az egyes számú digitális kör oldalán minden információt meg is lehet találni ezekkel kapcsolatban.

„A DPK-kat az a helyzet hozta létre, hogy a közéleti viták átkerültek a digitális térbe. Az ellenfeleink ezen a téren némi előnybe kerültek, ezért hívta össze a miniszterelnök a közélet egyes képviselőit, akikből megalakultak a DPK-k. Ezek történeti előzményei a 2002-es, 2003-as polgári körök. Akkor sem tudtuk, hogy mi lesz ezeknek a köröknek a feladata, de előbb-utóbb mindenki megtalálta azt a polgári kört, amelynek tevékenységébe be tudott kapcsolódni” – mondta Nagy János.

Feljelentés vár a fake DPK-kra

A koordinátor elmondta: az egyes számú digitális polgári kör támogató szerepet tölt be. „A magyar polgárok öntudatosak, tudják, mit akarnak és meg tudják találni azt a modus vivendit, amellyel hasznára tudnak lenni a közösségnek. A Harcosok órája a dárda hegye, a DPK-k pedig maga a dárda, ahogyan azt a kormányfő is elmondta. De az átjárás a két kör között teljesen természetes: aki harcol, az bekapcsolódhat az építkezésbe és fordítva” – mondta el Nagy János.

A koordinátor elmondta: a hamis, a fake DPK-k ellen megteszik a feljelentést, a tiszásoknak nem kellene ezzel próbálkozniuk.

Dopemannal kapcsolatban Nagy János elmondta: mindenkinek el kell fogadni a polgári oldalon is, hogy nemcsak Budából áll a világ, hogy mások is vannak, akik a polgári értékeket képviselik, akik képesek felvenni a kesztyűt. „Amióta Dopeman rátalált a buddhizmusra, azóta harmóniában van, nagy utat járt be, de most harmóniában van” – tette hozzá.

Németh Balázs szerint vérciki, hogy olyanok bírálják Dopemant, akik másfél éve mosdatnak egy olyan embert, aki a saját feleségét zaklatta.

A hét lebőgése

Az előző hét legnagyobb blöffje az volt, hogy Magyar Péter meghódítja Erdélyt – ebből hatalmas lebőgés lett. A 444.hu részletesen tudósított erről a kísérletről, Németh Balázs tételesen sorolta is a rengeteg affirmatív címet, amelyekkel a portál promotálni igyekezett ezt a próbálkozást, amelyből hatalmas bukta lett, noha megpróbálta eljátszani, hogy neki is van egy Tusványosa, de belebukott a kísérletbe.