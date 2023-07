„Ha a spanyolokon túljutunk, a döntő már örömpóló lehetne” + videó

Zalánki Gergő eddig a legeredményesebb magyar vízilabdázó a fukuokai vb-n, a negyeddöntőben az Egyesült Államok kapujában hat bombát süllyesztett el, összességében pedig már 14 gólt számlál a tornán, ezzel egyébként ötödik a góllövőlistán. A címvédő Spanyolország elleni csütörtöki elődöntőben is nagy szükség lesz a góljaira, azzal ugyanis ő is egyetért, hogy a lehető legnehezebb ellenfél vár ránk.

Zalánki Gergő az alábbi kérdésekre válaszol videónkban:

• Mit gondol a spanyol válogatott elleni esélyekről?

• Mi változott a legutóbbi egymás elleni, világkupa-elődöntő óta?

• Hogyan viseli a nagy távolságot a családjától?

– A top négy csapat közül egyértelműen nekünk van a legnehezebb dolgunk, mert a másik ágon a görög és a szerb válogatott nagyjából egy szinten van, számomra kicsit meglepő is, hogy bekerültek az elődöntőbe – fogalmazott Zalánki. – Nekünk a spanyolok ellen jó a mérlegünk, az utóbbi időben a világkupát leszámítva, a spliti Európa-bajnokságon, otthon az Eb-n, Tokióban az olimpiai bronzmeccsen is elvertük őket, de azóta ők egyre jobbak lettek, nálunk pedig új csapat formálódik, és van még néhány taktikai dolog, amit le kell tisztáznunk. Már győztük le őket, képesek vagyunk rá, és ahhoz, hogy újra sikerüljön, jobban kell akarnunk, nagyobb tűzzel, egymásért harcolva kell játszanunk.

Legutóbb Los Angelesben találkoztunk a spanyolokkal a világkupa elődöntőjében, ahol 10-8-ra nyertek a magyar válogatott ellen.

– Amerikába a világkupára kemény munkából mentünk, sokkal lassabbak és fáradtabbak voltunk, nem is ment annyira a játék – emlékeztetett Zalánki. – Most viszont a vb-n eléggé pörgünk, odaérünk segíteni egymásnak. A spanyolok elleni meccs lesz a döntő, mert az olimpiai kvóta most a legfontosabb. Ha ezen a meccsen sikerrel jutunk túl, akkor a döntő már örömpóló lehetne.