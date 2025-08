Egy nyelvőr

„Elég legyen már a migránsozásból!” – háborog közösségi oldalán Schilling Árpád színházi rendező. (Színház? „Az állati ösztönökre ható, provokatív, alantas »darabokat« bemutató Krétakör nem színkör, hanem egy nagy darab sz…r” – Szentesi Zöldi László szíves közlése.) A pár esztendeje Nyugat-Európába költözött direktor ezúttal a magyar nyelvet rendezné. Szerinte ugyanis megdöbbentő, hogy már a független magyar médiában is a NER-sajtóhoz hasonlóan migránsoznak. „A magyar nyelv csak a »bevándorlót« és a »menekültet« ismeri – magyarázza a torzonborz ember – Miért kell használni ezt a dehumanizáló és magyartalan kifejezést? Miért nem ciki a Habony-művek kottájából játszani? A NER leváltásához a szótárt is le kell cserélni.”

Nyelvőrünk téved, a bevándorló és a menekült mellett mi hódítót és betolakodót is ismerünk. Ráadásul a migráns szó nem szinonimája sem a bevándorlónak, sem a menekültnek – ezt persze ő is pontosan tudja, csak szeret kekeckedni. Egy kommentelő javasolja, ha Árpink ki akarja tiltani a közbeszédből a migráns szót, legyen következetes, háborogjon a hasonló szavak miatt is. (Kapunk néhány példát: pikáns, kvadráns, frappáns, markáns, szextáns, gáláns, mutáns, pedáns, emigráns, ministráns, briliáns, deviáns, domináns, variáns, dilettáns, diverzáns, intendáns, kommandáns, konzultáns, protestáns, buzeráns, laboráns, toleráns, arrogáns, elegáns, adjutáns, ambuláns, debütáns, disszonáns, impozáns, konszonáns, releváns, rezonáns, spekuláns, stimuláns, szimuláns stb.)

Ami ennél is lényegesebb, igazából nem is migránsokról beszélünk, hanem megszállókról. Egy közelgő ármádia beszivárgó előőrseiről. Az ő megszólításukat „rendezné” Schilling.