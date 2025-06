Dumfries szavai árulkodók a klub-vb óriási balhéjáról, a River Plate-edző szerint a FIFA is hibás

Dumfries a hajrában most is kapott sárga lapot, miközben Montiel, aki szintén tagja volt a Katarban vb-győztes argentin csapatnak, a kiállítás sorsára jutott. Acuna nem hagyta annyiban, a lefújás után üldözőbe vette Dumfriest, aki menekült az öltözőbe, nehogy most is piros lapot kapjon, s eltiltsák a Fluminense elleni nyolcaddöntőről.

Klubvilágbajnokság: a River Plate edzője szerint nagyot hibázott a FIFA

Az Internél inkább a továbbjutásra koncentráltak a meccs után, Marcelo Gallardo, a River Plate edzője viszont reagált a balhéra.

– Ami történt, az nem képvisel minket, nem akarom, hogy a Riverről ilyen képe legyen a világnak – szögezte le Gallardo, akinek a játékosai az öltözőfolyosón két táborra szakadtak: néhányan segítettek volna Acunának, mások viszont igyekeztek leállítani begőzölt csapattársukat.