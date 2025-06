A Liverpool megtette a bejelentést, máris új magyar nevet hoztak szóba a csapattal

Bár a jellemzően megbízható szakértő, Fabrizio Romano már kitette a pontot Kerkez Milos ügyének végére, a Liverpool hivatalos bejelentése még várat magára. Legalábbis a magyar védőről, ugyanis az angol csapat szerda este közölte hivatalos felületein, hogy a korábbi walesi szövetségi kapitány, Rob Page veszi át az U21-es csapat irányítását. Kerkez, illetve a már két éve liverpooli Szoboszlai Dominik életét ez nem befolyásolja, a nyáron a Puskás Akadémiától szerződtetett Pécsi Ármin viszont munkakapcsolatba kerülhet Page-dzsel. A Liverpool magyarosodása pedig tovább folytatódhat: a svéd válogatott, de magyar származású Gyökeres Viktor is vörösbe öltözhet.

Gyökeres Viktor ikonikus gólörömét a Sporting szurkolói már nem látják többet: a Liverpool lehet a magyar származású támadó következő csapata (Fotó: NurPhoto via AFP/Valter Gouveia)

Az U21-esek új vezetőedzője, Rob Page korábban a walesi szövetségnél is dolgozott ezzel a korosztállyal, amely most válogatottszinten, Harvey Elliott miatt is izgalmas a Liverpoolnak.

Mikor lesz Kerkez Milos a Liverpool játékosa?

Magyar szempontból mindenképpen izgalmasabb, de talán még az angol drukkereket is jobban foglalkoztatja Page kinevezésénél, hogy mi lesz Kerkez Milos ügyében.