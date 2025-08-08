idezojelek
A jövő év elején teljesen új technológiával indul az új Mercedes-modellek gyártása Kecskeméten.

E hírről jutott eszembe, hogy bő két éve egy furcsa meghallgatást tartott az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága azon német vállalatok ügyében, amelyeket állítólag „szisztematikusan diszkriminálnak” a magyarországi pályázati kiírásokban. 

A vádat a magát független szakmai szervezetként meghatározó Transparency International igazgatója, Martin József tárta a bizottság elé; az Orbán-kormány hosszú rágalmazásába illesztette bele az anonim panaszosok fejfájásait. 

Szózatának lényege: „A magyar állam a rendszerszintű korrupció foglya.” 

Az elhangzottakhoz szeretett volna hozzászólni Arne Gobert jogász, a Magyarországon működő német cégeket és vállalatokat tömörítő Német Gazdasági Klub elnöke, ám az esemény német főszervezője nem adott neki szót, mondván, „már kellő információval rendelkeznek a magyar helyzetről”. Az évtizedek óta nálunk élő és dolgozó Gobert azonban nem hagyta annyiban, a „meghallgatás” végén a sajtónak mesélte el tapasztalatait: – Évről évre újabb német cégek fektetnek be Magyarországon, és általánosságban elégedettek az együttműködéssel. A német médiumoknak azonban nem tetszenek az ilyen hírek. Ha jót mondunk a magyar állapotokról, nem közlik le a nyilatkozatunkat. – (Azok is oly „függetlenek”, mint Martin József.)

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mercedes-Benz AG)

