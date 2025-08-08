Reális cél lehet „Paks III”

Középtávon Magyarországon a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása, valamint a Paks II atomerőmű megépítése mellett a növekvő igények kielégítése, az időjárásfüggő megújulók kiszabályozása, valamint az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükség lehet a

Paks III-ra, azaz egy újabb telephelyen újabb atomerőművi egységek építésére, amelyek lehetnek kis moduláris egységek is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minapi bejelentése immáron egyértelmű jelzése annak, hogy ezt megvalósítsák, méghozzá kis méretű moduláris reaktorokkal

– mondta el lapunk megkeresésére a bejelentés nyomán Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Emlékeztetett, Lantos Csaba energiaügyi miniszer 2023-ban azt nyilatkozta, hogy „Magyarországon leghamarabb 2029–2030-ban kerülhet terítékre egy vagy több kis moduláris atomreaktor (SMR) beszerzése”.

Fotó: Paks II.

Hárfás Zsolt a jelen fejlemények kapcsán elmondta, most az amerikai GE Vernova mellett a technológia-jogtulajdonos, a lengyel magántulajdonban lévő Synthos Green Energy cég neve merült fel a lehetséges BWRX–300 típusú kis moduláris egység(ek) építésével kapcsolatban.

Hangsúlyozta, ettől a bejelentéstől függetlenül továbbra is kiemelt cél a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása, valamint a magyar és az orosz fél is teljes mértékben elkötelezett a Paks II atomerőmű mihamarabbi megépítése mellett. Ezt amerikai részről sem hátráltatja immár a Paks II pénzügyi tranzakcióit bonyolító orosz bank elleni szankció.

Mindazonáltal a mostani bejelentés még nem egy tényleges, beruházási döntés.

Mindezek mellett szakmai szempontból lényeges kérdés, hogy ez a technológia is jelenleg még csak papíron létezik, hiszen biztonságosan, kereskedelmi üzemben lévő ilyen típus nincs. Egyelőre Kanadában a darlingtoni atomerőmű területén terveznek négy ilyen, BWRX–300 típusú kis moduláris egységet megépíteni, amelyek közül az első egység a kanadai nukleáris hatóságtól idén áprilisban megkapta a szükséges engedélyt az építésre.

A szakértő szerint fontos szempont mérlegelni az áramigényeket, ugyanis például 1200 MW beépített kapacitás esetén jobban megéri hagyományos reaktort építeni, mint négy kis méretű modulárisat.