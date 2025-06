Gyökeres Viktor kiakadt, klubja csúnyán becsaphatta őt, válaszul cenzúrázott

Gyökeres Viktor az elmúlt idényben 52 tétmeccsen 54 gólt szerzett a Sporting színeiben, és második lett az Aranycipő-versenyben a Real Madrid francia klasszisa, Kylian Mbappé mögött. Ezek után eljött a szintugrás ideje, a svéd–magyar csatárt sztárklubok üldözik, és régóta a Manchester United számít az egyik legnagyobb esélyesnek a megszerzésére, ami annak is köszönhető, hogy ott a korábbi lisszaboni edzője, Ruben Amorim a főnök. Gyökeres épp a küszöbön álló átigazolás miatt is hagyhatta ki a magyar válogatott elleni pénteki meccset a svédeknél, most azonban váratlan akadályba ütközhet az üzlet.

Gyökeres Viktor ontotta a gólokat a Sportingban, most mégis megharagudott a klubjára (Fotó: AFP/Carlos Costa)

A Daily Mail a portugál Record forrására hivatkozva írta meg, hogy a Sporting állítólag felrúgta a Gyökeressel kötött korábbi szóbeli megállapodást, ami szerint a szerződésében szereplő kivásárlási árnál alacsonyabb összegért elengedi őt. Gyökeres hivatalos kivásárlási ára százmillió euró lehet, ám a cikk szerint arról állapodtak meg, hogy hatvanmillióért, plusz tízmilliós bónuszért a Sporting eladja őt. Most a portugál klub ezt felrúgva mégis nyolcvanmilliót kér érte.

Mi lesz Gyökeres Viktor sorsa?

A svéd válogatott sztárja a portugál forrás szerint dühös és becsapva érzi magát.

„Gyökeres állítólag úgy érzi, a Sporting visszakozott az év elején kötött szóbeli megállapodásból. Dühíti, hogy a klub megemelte az érte kért árat. A Sporting álláspontja megnehezítheti a Manchester United dolgát, hogy megszerezze Gyökerest Ruben Amorim kérésére” – idézi a Daily Mail a Record állítását.

Az angol lap azt is hozzátette, hogy Gyökeres válaszul eltávolított minden utalást a Sportingra az Instagram-profiljából. A klub színeiben továbbra is szerepel a képeken, de a névjegyéből valóban eltűnt, hogy a Sporting futballistája.

Gyökeres két éve igazolt a Coventryből a Sportinghoz, amelyben azóta 97 gólt szerzett 102 mérkőzésen. Jelenleg Európa egyik legkeresettebb csatára, és úgy tűnt, múlt hónapban búcsút intett a Sporting szurkolóinak, miután a klubbal bajnoki és kupagyőzelmet ünnepelt. Ám az ármegállapodás hiányában még lehetnek akadályai a nyári távozásának.