idezojelek
A Helyzet

Jobboldal-üldözési verseny

A hazug tiszásokat a jelek szerint hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
hangulatTisza PártnyilatkozatfideszesMagyar Péter 2025. 08. 08. 4:58

A hazug tiszásokat a jelek szerint hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. A Tisza Párt elnökével az élen povedálnak a vezetőik nyakra-főre a szeretetországról, ám lassanként leleplezik magukat, milyen lenne ez a szép új világ. Olyan, amilyenbe senki fideszesnek bélyegzett, velük nem mindenben egyetértő polgár nem férhet bele. Az is körvonalazódik, milyen sors várhat arra, aki nem ért a szép szóból és megátalkodott módon nem hajlandó úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek.

Tulajdonképpen hálásak lehetünk közlékeny úgynevezett szakértőiknek, hogy felnyitják a szemünket és pontosan megmutatják, milyen új ordas eszmék uszulhatnak ránk a jóvoltukból, s milyen új méreg fő a tiszás kuktákban, mely közénk hatol. Kéri László mostani nyilatkozata szerint például úgy kell bánni a fideszesnek bélyegzettekkel, mint a pestisesekkel, hogy megrettenjenek a vereségtől. Azt fejtegette: „ha olyan lesz a hangulat és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre”. Hangsúlyozta: olyan hangulatot kell teremteni, hogy kínos legyen az, ha valaki még mindig fideszes. Ez a szöveg elárulja a valódi demokráciazúzó céljaikat. És arra is választ kaphatunk, mire és kikre gondolt a Magyar Pétert mindenhová árnyékként követő szélsőséges politológus, amikor arról számolt be pár hete, hogy a fórumaikon néha érzi a vérszagot, amikor valaki feláll és azt mondja: ha nem az lesz a tiszások első dolga, hogy fölkötik az első fára ezeket a gazembereket, akkor nem érdekli őket az egész. 

Mostani durván kirekesztő, a vészkorszak levegőjét idéző nyilatkozata fényében nagyon úgy néz ki, hogy a tiszás szekta álszakértői gárdája is kezdi osztani ezt a demokráciapusztító hozzáállást. Még az is felvetődhet: vajon nem a párt vezetői voltak azok, akik a jobboldalüldözési verseny részeként eme vérszomjas projektet előadták?

A Fidesz-szimpatizánsokat lepestisesező megnyilvánulása eszünkbe juttatja Radnóti Miklós versét, amelyben arról ír: oly korban élt, amikor besúgni érdem volt, s az áruló, a rabló volt a hős, „s ki néma volt netán s lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest”. Kéri vagy nem ismeri nagy költőnk ezen sorait, vagy igenis hallotta már és önkéntelenül használta a brutálisan megalázó jelzőt.
Nem fél a bérpolitológus attól, hogy joggal lenácizhatják e borzalmas gondolatok miatt? Hisz a hétköznapi mikrofasizmus dehumanizáló megnyilvánulása volt már az is, amikor egy másik szakértőjük lecsimpánzozta a gazdákat. De mennyiben jobb Fleck Zoltán leninista projektje, amelynek jegyében kinyilatkoztatta: „akár zsarolással is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”? Illetve az, hogy a szégyenszemre változatlanul az ELTE oktatójaként tevékenykedő szélsőséges jogszociológus olyanokat jelenthet ki súlyos következmények nélkül, hogy „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”? 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter értékelése hajszálpontos volt, amikor azt mondta: aki a jogállamról így gondolkodik, az olyan, mintha nácikat vagy kommunistákat hívnának emberi jogokról oktatni. Lehet, hogy továbbfejlesztették Márki-Zay Péternek, az előző bukott baloldali miniszterelnök-jelöltnek azt a mondását, hogy ők a szivárványkoalícióban a kommunistákat és a fasisztákat külön-külön képviselik. A tiszás nemzetvezető kiadhatta az ukázt: nekik már együtt kell képviselniük mindkét szélsőséget.

Úgy tűnik azonban, ők is kezdik kapiskálni: erre a szélsőségeket elutasító magyar társadalom nem lesz vevő. Ha nyerésre állnának, ugyan miért dobnának be ennyi kirívóan durva, terrorisztikus kampányelemet?

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
idezojelekút

Assisi utat mutat

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Két történet, egy valóság

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

Orbán Viktorba akart rúgni, de végül Magyarba sikerült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu