Három piros lap, nagy botrány és négy gól a klub-vb eddigi legjobb meccsén + videó

A klub-vb C csoportjában korábban a Bayern München 10-0-ra nyert az új-zélandi Auckland City ellen, de a továbbjutásra a Boca Juniors és a Benfica is pályázik, és az éjjel Miamiban feszült hangulatú meccset játszott egymással. Az argentinok a 21. percben Miguel Merentiel parádés góljával megszerezték a vezetést, majd a 27. percben Rodrigo Battaglia is betalált. A Boca szurkolói remek hangulatot teremtettek a stadionban. Az első félidő hosszabbításában Ángel Di María 11-esből szépített. César Ramos mexikói játékvezető videózás után ítélte meg a büntetőt a Nicolás Otamendi elleni szabálytalanság miatt. Amikor a monitort nézte, az izomsérülés miatt a 20. percben lecserélt Ander Herrera rá akart támadni, a spanyol játékos kapta a találkozó első piros lapját. A botrányosan viselkedő Herrerát a biztonságiaknak és a Boca egyik stábtagjának kellett lefogni.

A klub-vb éjjeli rangadóján Otamendi fejesével egyenlített a Benfica a Boca Juniors ellen (Fotó: Getty Images)

Emberhátrányban egyenlített a Benfica a klub-vb rangadóján

Fordulás után a 70. percben a Benficából Andrea Belotti kapott piros lapot, videózás után sárga helyett, mert a nagy igyekezetében fejbe rúgta az egyik Boca-játékost.

📸 - RED CARD BELOTTI! pic.twitter.com/FmFyfqr71t — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 16, 2025

A Benfica így emberhátrányba került, de a 84. percben egyenlített: egy szöglet után Otamendi fejelte be a labdát (2-2). A portugálok gólszerző hősei így a csapat argentin világbajnokai lettek. A 88. percben a Bocából még Nicolas Figal is piros lapot kapott egy durva szabálytalanság miatt a klub-vb kétségkívül eddigi legjobb, igazán eseménydús meccsén.

🤯 LA EXPULSIÓN DE JORGE FIGAL



La roja directa que vio por esta acción #FIFACWC@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld



🔗 https://t.co/gb1AMHxmwO pic.twitter.com/jiKNEYbGme — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 17, 2025