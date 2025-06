Xabi Alonso rögtön felforgatja a Real Madrid csapatát hátul a klub-vb-n + videó

Xabi Alonso érkezésével új útra lép a Real Madrid

A spanyol sportnapilap úgy véli, hogy bár Xabi Alonso Leverkusenjének a háromfős védelem két szélsővel volt az egyik védjegye, tavaly így nyerték meg a német bajnokságot a Bayern München előtt, de a Realnál a 4-3-3-as felállást választja. Ezt a rendszer a királyi gárda jobban ismeri.

A jobbhátvéd Alexander-Arnold és a középhátvéd Huijsen azért érkeztek, hogy enyhítsék a csapat talán legnagyobb gondját, a védelem megbízhatóságának hiányát, amihez tDani Carvajal, Éder Militao és David Alaba sérülései is vezettek. A korábbi Liverpool-játékost Carvajal helyére igazolták, de ő is ott van az Egyesült Államokban, és a klub-vb végén akár már bevethető is lehet. De kidőlt Antonio Rüdiger is, Huijsennek őt kell pótolnia.