Liverpool durván beszólt, majd cenzúrázott: kígyónak nevezte a Real Madrid sztárját

NB III

Sír a magyar fociszurkoló, ha látja az ebek harmincadjára jutott egykori NB I-es csapatokat

Öt olyan együttes is szerepelt a labdarúgó NB III-ért vívott területi osztályozókon, amely korábban az NB I-ben is játszott. Sőt, az egyik közülük még bajnok is volt ott.