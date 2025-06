Alexander-Arnold sokkolta a Real Madrid embereit, édesanyja is elsírta magát

Trent Alexander-Arnold a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool saját nevelésű játékosaként egészen 26 éves koráig erősítette a Vörösöket, de néhány hete hivatalossá tette a távozását, majd a Real Madridhoz igazolását. Az angol válogatott szélső védő már a hétvégén rajtoló klubvilágbajnokságon az új vezetőedző, Xabi Alonso vezetőedző rendelkezésére állhat, előtte pedig hivatalosan is bemutatta őt a spanyol klub. A csütörtöki eseményen először egy videót vetítettek le a pályafutásáról, amit a helyszínen lévő édesanyja is megkönnyezett. Ezután felkérték egy beszédre a jobbhátvédet, aki – az egész termet sokkolva az általa csak néhány hónapja tanult spanyol nyelven – tökéletes kiejtéssel nyilatkozott.

Trent Alexander-Arnold sajtótájékoztatón mutatkozott be a Real Madridnál. Fotó: AFP/Javier Soriano

– Nem túl gyakori, hogy egy futballista egy olyan klubhoz írhat alá, mint a Real Madrid. Ezzel egy álom vált valóra. Boldog és büszke vagyok, hogy itt lehetek.

Izgatottan várom, hogy megmutathassam a tudásomat a madridi szurkolóknak, ugyanakkor tisztában vagyok vele, mekkora felelősség ebben a csapatban játszani.

Készen állok, hogy mindent beleadjak a klubért és a drukkerekért – mondta a beszédében a futballista, aki arra kért mindenkit, hogy szólítsák Trentnek, mert a nemzetközi mérkőzéseken eddig káosz volt abból, hogy Alexandernek, Arnoldnak vagy éppen Alexander-Arnoldnak hívták őt.

Trent Alexander-Arnold pénteken áll edzésbe a Real Madridnál

Újságírói kérdésre a védő elárulta, hogy nem feltétlenül a szintén angol válogatott Jude Bellingham hatására igazolt a Real Madridhoz, hanem mert gyermekkora óta lenyűgözték őt a klub sikerei, és a csapat neve önmagában is sokatmondó mindenkinek. A Liverpoollal kétszeres angol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Alexander-Arnold 2031 júniusáig írt alá a Realnál, ahol még hivatalosan nem mutatkozott be Xabi Alonsónak, de elárulta, hogy már beszélt vele, és kíváncsian várja, hogy az általa nagyon tisztelt edző milyen feladattal bízza majd meg őt. Az első, pénteki edzésen ezt meg is tudhatja, ahogy a csapattársaival is akkor találkozhat.

Alexander-Arnold a Liverpoolban 354 mérkőzésen 23 gólt szerzett, de azt máris elárulta, mi a legnagyobb különbség Madrid és az eddigi városa között: az időjárás.

A Real Madrid jövő héten kezdi meg az egyesült államokbeli klubvilágbajnokságot, és sorrendben a szaúdi al-Hilal, a mexikói Pachuca és az osztrák Salzburg ellen lép pályára.