Robbanás történt Oroszországban, sok a halott

A robbanás sérültjeinek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

A régióban felállítottak egy válságstábot a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez hetven embert és 28 járművet vezényeltek ki. A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.

Holy mother of Vatniks💥 A gunpowder workshop at the Elastic factory near Ryazan, which makes weapons & ammo, suddenly blew up in the swamps.



Russian media admit the workshop was completely destroyed. At least 3 dead, 20+ injured. pic.twitter.com/Fc591Wq00S — Shaun Pinner (@olddog100ua) August 15, 2025

Borítókép: Robbanás (Fotó: X)