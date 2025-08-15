vendégvadászSzékkutasőzvadász

Ötlábú csodaőzre bukkantak Székkutason

Különleges trófeával gazdagodott egy osztrák vadász.

2025. 08. 15.
Augusztus 1-jén egy osztrák vendégvadász, Jürgen Jansenberger érkezett a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra, és már az első kimenetelnél rendkívüli szerencse kísérte. A terítékre hozott vad ugyanis egy öt­lábú őzbak volt.

A rendellenes pluszvégtag a comb belső oldalán helyezkedett el, rajta körömmel és fűkörömmel.

A különös jelenség ellenére az állat teljesen egészségesnek tűnt, mozgását nem akadályozta, és agancsa sem volt torz. Az agancs tömegét körülbelül 350 grammra becsülték. A bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza évek óta ismerte, így az elejtés különös jelentőséggel bírt számára.

Az esetről a Kaszaperi–Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága számolt be a közösségi oldalán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
