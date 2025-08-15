Ötlábú csodaőzre bukkantak Székkutason

Augusztus 1-jén egy osztrák vendégvadász, Jürgen Jansenberger érkezett a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra, és már az első kimenetelnél rendkívüli szerencse kísérte. A terítékre hozott vad ugyanis egy öt­lábú őzbak volt.

A rendellenes pluszvégtag a comb belső oldalán helyezkedett el, rajta körömmel és fűkörömmel.

A különös jelenség ellenére az állat teljesen egészségesnek tűnt, mozgását nem akadályozta, és agancsa sem volt torz. Az agancs tömegét körülbelül 350 grammra becsülték. A bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza évek óta ismerte, így az elejtés különös jelentőséggel bírt számára.

Az esetről a Kaszaperi–Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága számolt be a közösségi oldalán.