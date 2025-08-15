Sebességkorlátozást vezetnek be az M0-son

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható hétfőtől az M0-s autóúton Tétény és Halásztelek térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A szakemberek hézagkiöntési és burkolatjavítási munkálatokat végeznek

hétfőtől szeptember 30-ig éjszakánként este kilenc és reggel hat óra között az M0-s autóúton az M3-as autópálya felé vezető oldalon.

A munkálatokat mobil terelés mellett végzik majd, a tereléseknél óránként 60 kilométeres sebességkorlátozás lesz érvényben.

A munkavégzés során két, illetve egy sávon lehet majd közlekedni.