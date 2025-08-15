Ellepték a hajléktalanok a Bosnyák teret

Az embertől elvárható civilizált viselkedés nem ez, éppen ezért nincs is helye a közterületeken. Közegészségügyi, közbiztonsági vagy éppen a közrendet sértő számos problémát vet fel a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás – hívta fel a figyelmet Borbély Ádám zuglói fideszes képviselő, aki a Bosnyák térről osztott meg fotókat.

Fotó: Facebook

Koszos, mosdatlan emberek bőrbetegségekkel ne üljenek, pláne ne feküdjenek a közterületi padokon

– mutatott rá az önkormányzati képviselő.

A zuglói politikus emlékeztetett: soha ilyen lepukkant közterületek nem voltak Zuglóban, mint most. Szerinte mindez Hadházy Ákoséknak köszönhető, aki nem más, mint a városrész országgyűlési képviselője. A kerületet pedig Rózsa András momentumos polgármester vezeti.

A kerületnek fel kell lépnie ez ellen

– hangsúlyozta a képviselő.