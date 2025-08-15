ZuglóBorbély Ádámhajléktalanság

Ellepték a hajléktalanok a Bosnyák teret

Borbély Ádám szerint soha ilyen lepukkant közterületek nem voltak Zuglóban, mint most.

Munkatársunktól
2025. 08. 15. 13:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az embertől elvárható civilizált viselkedés nem ez, éppen ezért nincs is helye a közterületeken. Közegészségügyi, közbiztonsági vagy éppen a közrendet sértő számos problémát vet fel a közterületen történő életvitelszerű tartózkodás – hívta fel a figyelmet Borbély Ádám zuglói fideszes képviselő, aki a Bosnyák térről osztott meg fotókat.

Fotó: Facebook

Koszos, mosdatlan emberek bőrbetegségekkel ne üljenek, pláne ne feküdjenek a közterületi padokon

– mutatott rá az önkormányzati képviselő.

A zuglói politikus emlékeztetett: soha ilyen lepukkant közterületek nem voltak Zuglóban, mint most. Szerinte mindez Hadházy Ákoséknak köszönhető, aki nem más, mint a városrész országgyűlési képviselője. A kerületet pedig Rózsa András momentumos polgármester vezeti.

A kerületnek fel kell lépnie ez ellen

– hangsúlyozta a képviselő.

Borítókép: Hajléktalanok a Bosnyák téren (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu