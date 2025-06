Magyar zászlók ezrei tűnhetnek fel a klub-vb mai rangadóján New Yorkban + videó

A klub-vb első nagy rangadóját Európa és Dél-Amerika között ma éjjel játszották, Miamiban a Boca Juniors és a Benfica 2-2-re végzett egymással a C csoportban. Amint arról beszámoltunk, az argentinok 2-0-ra vezettek, a portugálok pedig két argentin világbajnokuk, Ángel Di María és Nicolás Otemendi góljaival egyenlítettek a meccsen, amelyen három játékos is piros lapot kapott. A Boca szurkolói remek hangulatot csináltak, és ez ma este a New Yorkban 18 órakor kezdődő Fluminense–Borussia Dortmund találkozón is borítékolható.

A Fuminense tábora a klub-vb üde színfoltja lehet (Fotó: AFP)

A klub-vb kövekező ragadója: Fluminense–Dortmund

Nemcsak az argentin drukkererket, a brazilokat is lázba hozza a klub-vb. A Fluminense szimpatizánsai már ellepték a találkozó színhelyét, New Yorkot a Dortmund elleni rangadó előtt. S a Hudson folyó partját piros-fehér-zöld zászlókkal borították el – ezek ugyanis az 1902-ben alapított Fluminense színei. Az alábbi friss videó alapján azt is gondolhatnánk, hogy magyar zászlókat látunk!

É FESTA TRICOLOR NO RIO HUDSON! É O FLUMINENSE FOOTBALL CLUB EM NEW YORK! #FIFACWC #TAKEITTOTHEWORLD pic.twitter.com/NcREevENiq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 17, 2025

Hivatalosan a fehér csík vékonyabb, de ezzel nem minden drukker foglalkozik, több fajta zászló van forgalomban.