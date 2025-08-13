A MÁV sikere annyi energiát spórol, hogy azzal többször körbevonatozhatnánk a Földet

Az új tarifarendszer miatt sokan autóról vonatra váltottak – hívta fel a figyelmet Lázár János.

(Forrás: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán egy szemléletes példával is érzékeltette, hogy mindezzel mennyi energiát takarít meg az ország.

Azzal, hogy sok magyar autó helyett a vasutat választja, annyi energiát takarít meg hazánk, amennyivel egy MÁV InterCity kétezerszer megkerülhetné a Földet az Egyenlítő mentén

– mutatott rá a miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet kedden beszámolt róla, Lázár János elmondta, már papírjuk is van arról, hogy a tarifareform sikere nemcsak az utasszám emelkedésében, hanem az országos energiagazdálkodásban is mérhető. Emellett a miniszter több példa mentén szemléltette, hogy mit is jelent ez a megtakarítás a valóságban.