A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Lázár János elmondta, hogy alakul a győri vasútvonal jövője

Lázár János fontos kérdésekre válaszolt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 21:28
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Több, korábban feltett kérdésre is válaszolt Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter többek között bicikliutakról, az otthonteremtési programról és a győri vasútvonalról is beszélt.

Budapest, 2020. május 23. Biciklis halad a fővárosi Nagykörúton kialakított ideiglenes kerékpársávon 2020. május 23-án. MTI/Mónus Márton
Fotó: MTI/Mónus Márton

Magyarország nagy része olyan földrajzi adottsággal rendelkezik, hogy a kerékpározás – főleg az alföldi településeken – minden gond nélkül megvalósítható. Nagyon sokan munkába járásra, bevásárlásra a hétköznapi életben a kerékpárt használják, ami nagyon hasznos – mondta Lázár János. Hozzátette: 20 ezer háztartásra 40 ezer kerékpár jut, ezért ennek van helye. 

– A kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban először is az önkormányzat ajtaján kell kopogtatni, hogy a forrásokat ne magukra és ne a városházára, hanem a kerékpárutakra költsék, ezt mindenhol az állam igyekszik támogatással kiegészíteni

– hangsúlyozta a miniszter.

A pályázati támogatások utáni áremelkedéssel kapcsolatban Lázár János elmondta hogy ezekkel mindenképpen kell kezdeni valamit. 

– Azt gondolom, hogy az új történelmi jelentőségű otthonteremtési programnál a 3 százalékos garantált kamat és 25 év futamidő, 50 millió forint támogatási összeg – meggyőződésem szerint – nagy előrelépést jelent ahhoz, hogy valaki saját otthont vásároljon vagy saját otthont teremtsen.

– jelentette ki Lázár János. Majd rámutatott: ez olyan, mint amit a szüleink, nagyszüleink kaptak a 70-es, 80-as években, OTP-hitel, amiből városrészek, sőt egész városok, Kádár-kockák százezrei épülhettek föl Magyarországon.

Mindez a megvalósítható, megteremthető és fenntartható otthont garantálta, ekkora áttörés lesz az otthonteremtésben ez a 3 százalékos, garantált 25 éves futamidejű, fix kamatozású hitel, ami miután egy otthont hoz létre, ezért egy jó hitel, egy pozitív hitel, ebből a család számára vagyonérték születik amely generációról generációra, továbbadható – mutatott rá.

– A különbség másokhoz képest az, hogy a Fidesz abban gondolkodik és abban érdekelt, hogy mindenkinek saját tulajdona legyen Magyarországon, mindenkinek meglegyen a sajátja, és ne kényszerüljön bérletre

– mondta a miniszter. Hozzátette: próbálják úgy szabályozni a piacot, hogy ne legyen további áremelkedés, ezért van benne a 100 milliós, illetve a 150 milliós plafon, ami megvédheti majd az értékét.

A Budapest és Győr közötti települések vasútállomásainak felújításával kapcsolatban arról számolt be a miniszter, hogy az ácsi állomás felújítását már megkezdték, és a tervek szerint jövőre kész is lesz. Az állomás benne van a MÁV 37 vasútállomásra kiterjedő vasútfejlesztési, vasútállomás fejlesztési programjában – ismertette Lázár János. Majd jelezte: Győrben is terveznek változásokat. Ez a legkiemeltebb vonala az országnak, folyamatosan monitorozzák ezt – tette hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

