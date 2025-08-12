Lázár János elmondta, hogy alakul a győri vasútvonal jövője

Több, korábban feltett kérdésre is válaszolt Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter többek között bicikliutakról, az otthonteremtési programról és a győri vasútvonalról is beszélt.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Magyarország nagy része olyan földrajzi adottsággal rendelkezik, hogy a kerékpározás – főleg az alföldi településeken – minden gond nélkül megvalósítható. Nagyon sokan munkába járásra, bevásárlásra a hétköznapi életben a kerékpárt használják, ami nagyon hasznos – mondta Lázár János. Hozzátette: 20 ezer háztartásra 40 ezer kerékpár jut, ezért ennek van helye.

– A kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatban először is az önkormányzat ajtaján kell kopogtatni, hogy a forrásokat ne magukra és ne a városházára, hanem a kerékpárutakra költsék, ezt mindenhol az állam igyekszik támogatással kiegészíteni

– hangsúlyozta a miniszter.

A pályázati támogatások utáni áremelkedéssel kapcsolatban Lázár János elmondta hogy ezekkel mindenképpen kell kezdeni valamit.

– Azt gondolom, hogy az új történelmi jelentőségű otthonteremtési programnál a 3 százalékos garantált kamat és 25 év futamidő, 50 millió forint támogatási összeg – meggyőződésem szerint – nagy előrelépést jelent ahhoz, hogy valaki saját otthont vásároljon vagy saját otthont teremtsen.

– jelentette ki Lázár János. Majd rámutatott: ez olyan, mint amit a szüleink, nagyszüleink kaptak a 70-es, 80-as években, OTP-hitel, amiből városrészek, sőt egész városok, Kádár-kockák százezrei épülhettek föl Magyarországon.

Mindez a megvalósítható, megteremthető és fenntartható otthont garantálta, ekkora áttörés lesz az otthonteremtésben ez a 3 százalékos, garantált 25 éves futamidejű, fix kamatozású hitel, ami miután egy otthont hoz létre, ezért egy jó hitel, egy pozitív hitel, ebből a család számára vagyonérték születik amely generációról generációra, továbbadható – mutatott rá.

– A különbség másokhoz képest az, hogy a Fidesz abban gondolkodik és abban érdekelt, hogy mindenkinek saját tulajdona legyen Magyarországon, mindenkinek meglegyen a sajátja, és ne kényszerüljön bérletre

– mondta a miniszter. Hozzátette: próbálják úgy szabályozni a piacot, hogy ne legyen további áremelkedés, ezért van benne a 100 milliós, illetve a 150 milliós plafon, ami megvédheti majd az értékét.