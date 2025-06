Erőszakos kormányváltásra készültek Szerbiában – letartóztatták őket

A közlemény szerint a belügyminisztérium azt gyanítja, hogy a 47 és 57 év közötti férfiak június 21-én egy kraljevói hotelben találkoztak azzal a céllal, hogy megtervezzék az erőszakos kormányváltást Szerbiában, illetve hogy állami intézményekben dolgozók és rendőrök elleni támadásról, valamint a kormány és néhány televízió épületébe történő erőszakos betörésről egyeztessenek. Korábban arról is írtunk, hogy nagyszabású tüntetést jelentettek be szombatra Belgrádba a hónapok óta tiltakozó szerbiai egyetemisták, egyben két követeléssel is előálltak.

Hat embert fogott el a szerb rendőrség csütörtökön, mert a gyanú szerint az alkotmányos rend és Szerbia biztonsága ellen terveztek támadást

Fotó: FILIP STEVANOVIC/ANADOLU