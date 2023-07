Manhercz felelősséget vállalt: Örülök, hogy rám jött ki az utolsó lövés

Gyakorlatilag az utolsó pillanatban, 11-11-nél lőtt kapura Manhercz Krisztián, és éles szögből, a spanyol kapus hóna alatt becsúszott a labda a kapuba. Így nyert a magyar vízilabda-válogatott 12-11-re egy olyan meccsen, amelyen előtte a második negyedben állt egyáltalán döntetlenre, amúgy végig futott az eredmény után. A drámai gól szerzője így értékelt:

– Nem gondolom, hogy az utolsó gólról kellene csak beszélni, mert nagyon nagy csapatteljesítmény kellett a sikerhez – kezdte Manhercz Krisztián. – Döntetlenszagú mérkőzés volt, és nagy dolognak tartom azt, hogy annak ellenére, hogy szinte végig hátrányban voltunk, Varga Dénes csavargóljával vezettünk utoljára a meccsen, mégis vissza tudtuk küzdeni magunkat. Az meg valamilyen szinten szerencse, hogy az én gólommal a büntetőpárbajt is elkerültük. A teljesítménye alapján mindkét csapat megérdemelte volna, hogy ott legyen a döntőben, le a kalappal a spanyolok előtt is.

Mi kellett az utolsó gólhoz? – kérdeztük az elődöntő hősét, akit a meccs emberének is megválasztottak. – Egyrészt egy remek passz Dumitól (Varga Dénes), másrészt szerencse. Örültem, hogy én maradtam ott.

A döntőbe jutással megvan az olimpiai kvóta is a jövő évi párizsi játékokra. Mekkora terhet vesz ez le a vállukról? – érdeklődtünk. – Nagyon nagy tehertől szabadultunk meg, hiszen nincs olimpiai kvalifikációs torna, és most az egész ősz úgy tud alakulni válogatott szinten és minden más szempontból, hogy nincs nyomás rajtunk, ami biztos az előnyünkre válik majd, már csak azért is, mert vb-döntőt játszunk.

A fináléban a görög válogatott lesz az ellenfél, amelyet Manhercz kemény csapatnak tart.

– A görögökkel gyakoroltunk aznap, amikor megérkeztünk Fukuokába, jó csapat – fogalmazott. – Világkupán is játszottunk ellenük, az egy brusztolós, kevés gólos meccs volt. Biztos, hogy mindkét csapat 110 százalékot fog beleadni az aranyért. Ma még örülünk a sikernek, Madaras Norbert mondaná, hogy este tízig ünneplünk, de utána fel fogunk készülni a döntőre.

A másik elődöntőben Görögország simán, hat góllal verte a megfiatalított szerb csapatot, és története során először bejutott a vb-döntőbe. A fináléra magyar idő szerint szombaton 11.00-kor kerül sor.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna, elődöntők:

Magyarország–Spanyolország 12-11

Görögország–Szerbia 13-7

Borítókép: Manhercz Krisztián dobta a mindent eldöntő gólt a spanyolok ellen (Fotó: )