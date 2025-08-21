Megérkezett Lucas, a ciklon, és a következő pár órában nagyon sok múlik rajta

A jelenlegi időjárási helyzet eléggé összetett, ugyanis Lucas pályája kissé délebbre van, mint a számítások alapján várták, emiatt jóval lassabb ütemben szakadozik a felhőzet a déli tájakon. Hozzáfűzik, sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap – azaz mennyire tud „kinyílni a konvektív ablak”. Ha nagyobb területen, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, mert a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a heves zivatarok egyik legfőbb „hozzávalója”.