Lucas, a ciklon terebélyes felhőzete mostanra már nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence legnagyobb részét beborította, idehaza pedig több helyen is szemerkél, esik belőle az eső, igaz, a csapadék mennyisége eddig egyáltalán nem jelentős – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Megérkezett Lucas, a ciklon, és a következő pár órában nagyon sok múlik rajta
Terebélyes felhőzetet hozott magával, de még rejtély, hogy mit akar.
A jelenlegi időjárási helyzet eléggé összetett, ugyanis Lucas pályája kissé délebbre van, mint a számítások alapján várták, emiatt jóval lassabb ütemben szakadozik a felhőzet a déli tájakon. Hozzáfűzik, sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap – azaz mennyire tud „kinyílni a konvektív ablak”. Ha nagyobb területen, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, mert a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a heves zivatarok egyik legfőbb „hozzávalója”.
Megjegyzik, az országtól délnyugatra, Szlovéniában és Horvátországban viszont gyors ütemben szaporodnak a zivatarok, amelyek a ciklonhoz kapcsolódó markáns dinamikai emelőhatásokra is utalnak.
