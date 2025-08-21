LucasKárpát-medencefelhőzetcsapadék

Megérkezett Lucas, a ciklon, és a következő pár órában nagyon sok múlik rajta

Terebélyes felhőzetet hozott magával, de még rejtély, hogy mit akar.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 21. 13:34
naplemente,felhő
illusztráció Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lucas, a ciklon terebélyes felhőzete mostanra már nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence legnagyobb részét beborította, idehaza pedig több helyen is szemerkél, esik belőle az eső, igaz, a csapadék mennyisége eddig egyáltalán nem jelentős – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. 

A jelenlegi időjárási helyzet eléggé összetett, ugyanis Lucas pályája kissé délebbre van, mint a számítások alapján várták, emiatt jóval lassabb ütemben szakadozik a felhőzet a déli tájakon. Hozzáfűzik, sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap – azaz mennyire tud „kinyílni a konvektív ablak”. Ha nagyobb területen, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, mert a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a heves zivatarok egyik legfőbb „hozzávalója”.

Megjegyzik, az országtól délnyugatra, Szlovéniában és Horvátországban viszont gyors ütemben szaporodnak a zivatarok, amelyek a ciklonhoz kapcsolódó markáns dinamikai emelőhatásokra is utalnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu